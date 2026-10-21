Cataratas del Iguazú en alerta por El Niño: reabren accesos tras una crecida histórica, pero persiste el riesgo de nuevas lluvias

Las lluvias en la cuenca del río elevaron el caudal a niveles extraordinarios y obligaron a suspender los recorridos, que se reanudaron con restricciones.

El río Iguazú llegó a registrar caudales cercanos a los 15.800 metros cúbicos por segundo durante la crecida de octubre.

Las Cataratas del Iguazú atraviesan días de suma vigilancia por el aumento extraordinario del caudal del río , que obligó a cerrar preventivamente los recorridos turísticos del Parque Nacional Iguazú. Aunque las visitas se reanudaron después del descenso del agua, la situación sigue bajo seguimiento y el pronóstico anticipa nuevas tormentas para la región.

La crecida alcanzó registros muy superiores a los habituales y dejó en evidencia el impacto de las lluvias intensas en la cuenca del Iguazú, principalmente en territorio brasileño. Este escenario climático se debe al fenómeno de El Niño , que mantiene en alerta a las autoridades por la posibilidad de tormentas abundantes durante la temporada.

El río Iguazú registró una crecida extraordinaria durante octubre. En los días previos al cierre preventivo del parque, el caudal pasó de valores cercanos a los 4.000 metros cúbicos por segundo a superar los 12.000 metros cúbicos por segundo durante el fin de semana largo del 12 de octubre. En una nueva suba, las mediciones llegaron a marcar alrededor de 15.800 metros cúbicos por segundo el miércoles 14.

Como referencia, el caudal habitual de las Cataratas suele ubicarse entre los 1.500 y los 1.800 metros cúbicos por segundo. Los registros de octubre fueron de varias veces ese volumen y obligaron a las autoridades a restringir el acceso para resguardar a los turistas y trabajadores.

El aumento estuvo relacionado con las lluvias intensas en la cuenca superior del río , que nace en Brasil y recibe el aporte de numerosos cursos de agua a lo largo de su recorrido.

Iguazú Argentina Web

Circuitos habilitados y zonas cerradas: qué se puede visitar hoy en el Parque Nacional

Después del descenso del río, el Parque Nacional Iguazú reabrió sus puertas el martes 13 de octubre. Los circuitos Superior e Inferior y el Sendero Verde volvieron a recibir visitantes, mientras que la Garganta del Diablo y el Sendero Macuco permanecieron cerrados.

La situación volvió a complicarse con el nuevo pico del caudal del 14 de octubre. Ese día, el parque dispuso el cierre de los circuitos Superior e Inferior. Con la posterior baja del agua, las autoridades volvieron a habilitar los recorridos.

Al 21 de octubre, la Garganta del Diablo sigue cerrada. Este paseo, uno de los más concurridos del parque, permanece cerrado desde antes de la crecida de octubre porque sus pasarelas fueron retiradas en agosto como medida de prevención. La restricción busca proteger la infraestructura ante los niveles que puede alcanzar el río.

Cómo seguirá el clima en Iguazú los próximos días

El pronóstico para Puerto Iguazú anticipa un período de inestabilidad entre el miércoles 21 y el viernes 23 de octubre, con tormentas y lluvias que podrían complicar la situación de la región.

Hoy se esperan tormentas, con una probabilidad de precipitaciones del 90% y temperaturas de entre 16 y 25 °C. Para el jueves 22 se esperan nuevas lluvias y tormentas, con una máxima cercana a los 21 °C. El viernes 23 también aparece con probabilidad alta de precipitaciones y temperaturas de entre 19 y 24 °C.

Estas previsiones no permiten asegurar que el río va a volver a crecer hasta un nivel peligroso, pero sí explican por qué las autoridades mantienen el seguimiento. El caudal depende de las precipitaciones acumuladas en toda la cuenca y puede responder con retraso a las lluvias que se producen aguas arriba.

Para quienes tienen previsto viajar a Misiones, la recomendación es revisar el pronóstico y el estado del parque antes de salir, además de seguir los avisos oficiales durante la estadía. La situación puede cambiar de un día para otro: los circuitos reabiertos pueden volver a restringirse si el nivel del agua compromete la seguridad de los visitantes.