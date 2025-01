Chau carnet: ¿hasta qué edad se puede renovar la licencia de conducir en la Argentina?

Para aquellos interesados en obtener la licencia profesional de las categorías Clase C, D o E , se requiere tener al menos 21 años .

conductor licencia auto Desde los 65 años, las renovaciones del carnet de conducir son más frecuentes, y desde los 70 años, se exige una evaluación médica anual. Pixabay

¿A qué edad se deja de renovar la licencia de conducir?

No existe una edad límite establecida para dejar de renovar la licencia de conducir en Argentina. Sin embargo, la renovación del carnet de conducir cambia a medida que el conductor envejece, especialmente a partir de los 65 años. En este punto, las autoridades consideran que es necesario un seguimiento más estricto para asegurar que el conductor siga estando en condiciones adecuadas para manejar. Por lo tanto, las renovaciones se realizan por períodos más breves, generalmente de dos años.

A partir de los 70 años, las autoridades exigen una mayor precaución. Las renovaciones deben realizarse anualmente, y el conductor debe someterse a una evaluación médica detallada. Esta prueba tiene como objetivo evaluar las capacidades físicas (como la vista, la audición y la agilidad) y las capacidades mentales (como la memoria y la capacidad de reacción) del conductor.

Si el conductor no aprueba esta evaluación médica, no podrá renovar su licencia, ya que las autoridades considerarán que no está apto para manejar de manera segura. En estos casos, se busca proteger tanto al conductor como a los demás en la vía pública, evitando accidentes que puedan ocurrir debido a la disminución de las capacidades relacionadas con la edad.

licencia conducir.webp Para renovar el carnet, es necesario aprobar una evaluación médica, la prueba teórica y práctica de conducción, entre otros requisitos establecidos por la ley.

¿Cuáles son los requisitos para renovar la licencia?

Para renovar la licencia de conducir en Argentina, es necesario cumplir con los siguientes requisitos establecidos por la Ley Nacional de Tránsito (Ley 24.449):