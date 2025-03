Martín Guzmán criticó el DNU de la deuda y habló del rumbo económico de Milei: "Si le estuviese yendo bien, no iría al FMI"

El exministro de Economía Martín Guzmán , calificó como "una vergüenza" la utilización de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y aseguró que, si se aprueban nuevos desembolsos, debería ser considerada como "deuda ilegítima" . Además, consideró que si al Gobierno de Javier Milei " le estuviese yendo bien, no iría al Fondo".

Al respecto, Guzmán explicó que "hay una regla del FMI (criterio 4) que dice que para que el Fondo pueda prestar tiene que haber un apoyo político amplio" y remarcó que "si el Fondo presta, le va a estar prestando a un Gobierno que eludió al Senado porque justamente no tenía apoyo político".

"El propio ministro de Economía (Luis Caputo) reconoció que en el Senado no había suficiente apoyo para que se apruebe el endeudamiento", enfatizó. Y, en ese sentido, adelantó que si el organismo autoriza los desembolsos en esas condiciones "somos muchos los que vamos a considerar esa deuda como ilegítima".

Martín Guzmán: "Si al Gobierno le estuviese yendo bien, no iría al FMI"

Luego se refirió a los motivos de fondo por los que la administración de Milei busca ampliar el endeudamiento. "Tiene que ver con que no le cierran las cuentas externas. Los dólares entran y salen del país. Si al Gobierno le estuviese yendo bien, no iría al FMI", apuntó.

En esa línea, argumentó que hay "un sector de la economía que generó retornos enormes", principalmente "los que especulan con instrumentos en pesos", quienes "hoy esperan que hayan dólares para salir". "Esto ya pasó. Ya se gastaron u$s45.000 millones de dólares. Y hoy otra vez van por lo mismo", recordó, en referencia al acuerdo con el FMI de 2018.

Guzmán aseguró que el acuerdo con el FMI "básicamente es un préstamo político" y cuestionó que el Presidente y los funcionarios no están dando las explicaciones necesarias sobre el destino que se le dará. "El Gobierno debería explicar para qué quiere realmente esta plata", señaló.

El exministro calificó como "un verso" la defensa del préstamo que ensayó el Gobierno, asegurando que no aumentará el volumen de la deuda. "Es una payasada", reafirmó y fue por más: "La deuda no es para que la Argentina prospere: no es para educación, ni ciencia y tecnología, ni para obra pública".

Por último también apuntó contra un sector de la oposición por validar el DNU. "Sería constructivo que haya en la Argentina una oposición real y en este momento. Porque después ya es tarde", sentenció.