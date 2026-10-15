¿Cobraste menos en tu jubilación? Cómo usar el Formulario PS 6.236 para reclamar ante ANSES + Agregar ámbito en









El documento permite identificar el período reclamado, el tipo de inconveniente y los comprobantes que se presentan para justificar la solicitud.

Los jubilados de ANSES que detecten diferencias en la liquidación pueden solicitar una revisión ante el organismo previsional con documentación que respalde el pedido.

Los jubilados y pensionados que detecten diferencias en el dinero depositado o problemas con la liquidación de su prestación pueden pedir una revisión ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Para iniciar el trámite, el organismo cuenta con el Formulario PS 6.236, llamado “Reclamo de Haberes”, que permite identificar el motivo de la presentación y aportar los datos necesarios para analizar el caso.

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El documento contempla distintos tipos de reclamos vinculados con el cobro de prestaciones previsionales. Entre ellos aparecen la revisión del haber, el primer pago y situaciones relacionadas con la rehabilitación o activación de un beneficio. Antes de presentarlo, es importante identificar qué se busca corregir y reunir los comprobantes que permitan explicar la diferencia detectada.

El formulario se puede descargar desde la página oficial de ANSES. La documentación que debe acompañarlo depende del motivo del pedido, por lo que conviene revisar los requisitos del trámite antes de solicitar un turno o ir hasta una oficina.

¿Para qué sirve el Formulario PS 6.236 de ANSES? El Formulario PS 6.236 es un documento oficial que se utiliza para presentar un reclamo relacionado con los haberes previsionales. Se consignan los datos del titular, la información de la prestación y el concepto que se quiere reclamar. También permite indicar el período involucrado y detallar qué documentación se adjunta para respaldar la solicitud. El formulario incluye distintas opciones para identificar el motivo de la presentación:

primer pago: para reclamos relacionados con el inicio del cobro

pago mensual: cuando el inconveniente está vinculado con una mensualidad

revisión de haber: para solicitar que se examine la liquidación de la prestación

rehabilitación: para situaciones que requieren restablecer el pago

subsidio o activación: para los casos contemplados bajo esas categorías ¿Cómo descargar e imprimir el formulario de reclamo de haberes? El formulario está disponible en la página oficial de ANSES, en formato PDF. Desde ahí se puede guardar en el dispositivo e imprimir. Una vez descargado, el titular debe completar los datos personales y previsionales que aparecen en el documento: apellido y nombre, el número de documento, el domicilio y la información vinculada con el expediente o la prestación.

Después, hay que marcar el concepto que motiva el reclamo y precisar el período involucrado. Si el problema está relacionado con una suspensión o una baja, también hay que completar los campos para informar esa situación. El formulario incluye un espacio para declarar si percibe otro beneficio y otro apartado para detallar los comprobantes que se acompañan. ¿Qué papeles hay que presentar junto con la nota explicativa? La documentación depende del motivo del reclamo y de las características de cada prestación. Para solicitar una revisión de los haberes, es importante acreditar la identidad del titular y aportar elementos que permitan entender qué se cuestiona en la liquidación. Como base, se debe preparar el DNI y el Formulario PS 6.236 completo. También corresponde adjuntar una nota explicativa en la que se describa el inconveniente, se identifique el período involucrado y se indique por qué se considera que el importe liquidado debe revisarse. Los recibos de haberes y otros comprobantes previsionales pueden ayudar a demostrar la diferencia. Si el reclamo se relaciona con un cálculo puntual, conviene reunir la documentación que permita identificar el concepto cuestionado y comparar los datos disponibles. No hay un único conjunto de papeles válido para todos los casos: ANSES puede pedir elementos adicionales según el tipo de prestación y la causa del pedido. Si el trámite lo gestiona otra persona en nombre del jubilado o pensionado, también debe consultar qué documentación necesita para acreditar la representación. El formulario contempla un apartado para consignar los datos del representante, pero eso no reemplaza los requisitos que correspondan para autorizarlo a actuar ante el organismo.

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