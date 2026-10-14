Cómo es el nuevo perfil del turista chino en la Ciudad: gasta más de u$s200 por día, se queda 48 horas y ama a Mafalda

A la llegada de visitantes del país asiático a Buenos Aires que se incrementó un 60% este 2026 se suma un marcado cambio de perfil cultural. La nueva ruta aérea directa desde Shanghái y las diferentes propuestas que el territorio porteño ofrece son solo algunas de las razones.

La Ciudad de Buenos Aires, uno de los destinos elegidos por los turistas chinos en Sudamérica.

En apenas un año, el número de turistas chinos que llegan a la Ciudad de Buenos Aires creció 62%. Cada vez más ciudadanos del gigante asiático eligen a la Capital Federal como uno de sus destinos favoritos, a donde llegan para pasar una estadía corta pero intensa. El perfil del viajero chino ya no es el mismo que años atrás. Cuáles son los motivos del aluvión y que hay detrás de su inexplicable amor por Mafalda.

El incremento de turistas provenientes desde el gigante asiático tiene como causa principal el vuelo directo entre Shanghái y Buenos Aires de la aerolínea China Eastern que comenzó a operar en diciembre de 2025. Una conexión que en el último mes de este año duplicará su oferta entre Shanghái, Pudong y Ezeiza, pasando de dos a cuatro frecuencias semanales.

Para este 2026 también se estima que llegarán hasta unos 2,8 millones de visitantes extranjeros a Buenos Aires y, dentro de ese total, alrededor de 100 mil serán turistas provenientes de China .

La particularidad de los visitantes chinos es que permanecen entre dos y cuatro días en la Ciudad. La estadía acotada se explica, en medida, porque Buenos Aires suele ser parte de un itinerario más amplio, que puede incluir destinos como Brasil o provincias del Norte y Sur de la Argentina.

En apenas unos pocos días, los turistas chinos tienen un gasto elevado. Según cifras del Gobierno porteño, destinan un promedio de u$s200 diarios durante su estadía en la Ciudad de Buenos Aires .

La Boca, un barrio con historia y uno de los destinos predilectos del turista en tierras porteñas. Crédito: GCBA

Cambios en el perfil del turista chino

Sin embargo, el perfil del turista chino ya no es el mismo de otros años, lo que lleva a que el aumento de visitantes resida en un cambio en su cosmovisión, mucho menos prejuiciosa y más abierta a la filosofía de estas latitudes. “Se están despegando del grupo tradicional, ya que ellos venían siempre en contingencia y ahora se animan a viajar solos”, cuenta Camila Murúa, guía especializada en Oriente del Buenos Aires Bus.

Esa individualización también ayudó al incremento y a la fluidez turística. Antes podía darse de baja un viaje porque no se llegaba al número de cupos y la organización de una travesía tan extensa se terminaba frustrando. “El viaje en contingencia era la fórmula tradicional y ahora además ves parejas, familias y hasta gente sola”, explica Murúa.

A eso se le suma que el modo de consumo también cambió. Antes solamente solían confiar en la compra de paquetes turísticos que ofrecía la Embajada u otras instituciones chinas dentro de nuestro país o alguna agencia particular de su origen. En este último tiempo se empezaron a animar a organizar su propio itinerario con ofertas particulares tanto públicas como privadas, lo que les da más libertad. A pesar de esas modificaciones, hay una tendencia que no cambia: la mayoría decide hospedarse en hoteles.

La cancha de Boca Juniors, parada obligada para el turista chino.

También el perfil del residente porteño cambió para con el visitante de China, o de otros países de Asia. “A partir de la música, las series, y las diferentes plataformas virtuales, el argentino también se fue acercando al chino”, narra Murúa. Y suma: “Al interesarse por sus gustos, el residente generó mayor hospitalidad y una búsqueda del chino de interesarse por nuestras tradiciones, como el mate, por ejemplo”. Un ida y vuelta que suma a la percepción que existe sobre Buenos Aires actualmente al sentirse más adaptados.

“Si al turismo le va bien, a la Ciudad le va bien. Entre enero y agosto de este año llegaron 1,8 millones de turistas internacionales. Un 19% más que en 2025. Tenemos la vocación de consolidarnos como un hub de turismo nacional e internacional. Esta industria hace posible que la Ciudad crezca, genere valor y cree experiencias, bienes y servicios atractivos”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, en la inauguración de la Feria Internacional de Turismo (FIT) en la Rural.

Y agregó: “Cuando uno da certezas, la gente nos visita. Nuestra tarea como Gobierno es potenciar esa energía. Por eso generamos las condiciones para que el turismo siga creciendo y más personas elijan nuestra Ciudad: ordenada, segura y de encuentro. Y eso siempre lo vamos a defender”.

La escultura de Mafalda, uno de los atractivos que más interés genera en el turista chino.

Un puente cultural insospechado: el fenómeno Mafalda en China

La fascinación de los viajeros asiáticos por Mafalda no es casualidad: tiene raíces profundas que se remontan a finales de los años 70 y principios de los 80. La obra de Quino ingresó a aquel mundo gracias a las traducciones de Sanmao, una de las escritoras más influyentes del país de Oriente.

Sanmao quedó cautivada por la perspicacia de la niña argentina y adaptó las tiras cómicas al chino, transformándolas en un éxito editorial masivo. Para millones de jóvenes chinos de la época, Mafalda representó una primera ventana abierta hacia la ironía, el pensamiento crítico y la cotidianidad latinoamericana.

Ese vínculo emocional traspasó generaciones y tuvo su boom del otro lado del mundo en una muestra exclusiva en la ciudad de Shangái en 2025 por los 60 años de la obra, donde fue furor en sus redes sociales. Hoy, los turistas chinos que arriban a la capital buscan reencontrarse con ese ícono que leyeron en sus años de formación.

Por eso, sacarse una foto junto a la escultura de la esquina de Chile y Defensa en San Telmo —donde vivió Quino— no es un simple hito turístico más, sino un verdadero encuentro con la nostalgia cultural en su lugar de origen. “Si se enteran de que en el itinerario de la ruta no está la visita al banco de Mafalda, muchos chinos dejan de lado el tour”, resalta la guía Camila Murúa sobre este particular fenómeno.

El punto de encuentro actual: la muestra en el Centro Cultural Recoleta

Esta coincidencia cultural cobra aún más vigor con la actual exhibición dedicada a Mafalda en el Centro Cultural Recoleta.

La muestra se convirtió en una parada casi obligatoria dentro de la agenda tanto de visitantes como de vecinos, ya que ofrece un recorrido inmersivo por el universo de Quino mediante maquetas a escala, piezas originales, instalaciones interactivas y material traducido a diversos idiomas.

Para el turista chino que llega en esta temporada, al ingresar al Recoleta podrá apreciar allí el valor artístico de la entrañable historieta en su propio hogar.

En apenas un año creció 62% el número de turistas provenientes de China.

Recorridos imperdibles: qué más buscan los chinos en Buenos Aires

Más allá del Barrio Chino (Belgrano), que en los últimos años lo toman como un hogar a escala, que los hace sentir por algunos metros en las calles de su país, a la hora de armar su propia ruta por la Ciudad, los turistas muestran preferencias muy marcadas que combinan patrimonio histórico, arquitectura, naturaleza y cultura urbana.

San Telmo y el Paseo de la Historieta: encabeza la lista de prioridades la fila para saludar a Mafalda, Manolito y Susanita en su tradicional esquina, entre otros personajes. Además suelen recorrer ferias de antigüedades los fines de semana.

Caminito y La Boca: la explosión de color de sus pasajes, las estatuas carnavalescas, el tango y el fútbol de La Bombonera convierten a este epicentro en una parada fotográfica imprescindible.

Recoleta y Palermo: las cafeterías de especialidad y los espacios verdes como el Rosedal o el Jardín Japonés captan el interés de quienes buscan caminatas tranquilas y apreciar la arquitectura ecléctica de Buenos Aires, desde las fachadas de corte francés de la Avenida Alvear pasando por el Art Nouveau, el Art Déco, hasta el estilo Clásico.

Teatro Colón y Plaza de Mayo: representan el eje institucional y cultural tan valorado por todos los turistas. La acústica y majestuosidad del Colón impactan especialmente a los amantes de la música clásica, tan difundida en China.