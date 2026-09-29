Buenos Aires proyecta recibir 2,8 millones de turistas extranjeros en 2026 y apuesta a volver al récord en 2027

La Ciudad espera además cerrar el año con casi 7 millones de visitantes nacionales. Las llegadas desde China crecen más de 60% y el Gobierno porteño apuesta a nuevos vuelos, hoteles y grandes eventos.

El presidente del Ente de Turismo de la Ciudad, Valentín Díaz Gilligan , dialogó con Ámbito en la Feria de Turismo Internacional (FIT) que se llevó a cabo en La Rural de Palermo. Desde el stand de la Ciudad, aseguró que Buenos Aires atraviesa una “gran recuperación” del turismo internacional y proyectó cerrar 2026 con alrededor de 2,8 millones de visitantes extranjeros , además de casi 7 millones de turistas nacionales .

“Es un buen año, con una gran recuperación del turismo internacional. Estamos creciendo 19% en el primer semestre respecto del mismo período del año anterior , lo que muestra una mejora significativa. Brasil viene mostrando un fuerte repunte y Estados Unidos se está consolidando como el segundo mercado más importante para la Ciudad. En los últimos tres años fue el que más creció en relación con su volumen y ganó posiciones frente a otros países de la región”, sostuvo Díaz Gilligan en diálogo con Ámbito .

En julio llegaron a la Ciudad 220.000 turistas internacionales, un 23% más que en el mismo mes de 2025 , mientras que el acumulado entre enero y julio alcanzó los 1,6 millones de visitantes extranjeros , según datos del último informe de turismo de la Ciudad. Para el titular del Ente, la perspectiva es que la recuperación pueda profundizarse durante 2027.

“La Ciudad va a terminar este año con 2,8 millones de turistas internacionales. Sumado a los casi 7 millones nacionales. Es decir, los números serán cercanos a los del 2024. El récord del turismo extranjero en la Argentina sigue siendo el de 2019, y yo creo que en la Ciudad podemos llegar a niveles similares en 2027” señaló.

Dentro de los mercados internacionales, uno de los fenómenos que Díaz Gilligan sigue con mayor atención es China. “ El país que más está creciendo es China, arriba del 60% . Muy probablemente este año habremos recibido casi 100.000 turistas chinos y aún queda pasar de dos a cuatro vuelos semanales , con lo cual tenemos una perspectiva muy buena de crecimiento para el año que viene”, sostuvo.

En ese escenario, la conectividad aérea aparece como una de las claves para sostener el crecimiento del turismo internacional y ampliar los mercados de origen. El último reporte mensual del Observatorio de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires muestra que en julio se realizaron 6.622 vuelos internacionales desde y hacia Ezeiza y Aeroparque, un 3% menos que un año antes. Sin embargo, la cantidad de pasajeros transportados creció 4%, hasta 1,19 millones, y Buenos Aires estuvo conectada con 39 ciudades internacionales, un 5% más que en julio de 2025. Las rutas con mayor cantidad de pasajeros fueron las que conectaron a la Ciudad con San Pablo, Río de Janeiro y Santiago de Chile. El informe también consigna la incorporación de Auckland a las conexiones regulares desde diciembre de 2025.

Pero todavía quedan rutas que el Gobierno porteño busca recuperar. Para Díaz Gilligan, una de las principales asignaturas pendientes está en Estados Unidos. “La Costa Oeste es un déficit para la Ciudad. Alguna vez hubo un vuelo de American Airlines que conectaba Buenos Aires con Los Ángeles y hoy no lo tenemos. Te diría que es el más importante: recuperar Buenos Aires-Los Ángeles”, explicó.

Hotelería: inversiones de hasta u$s50 millones y espacio para crecer

La recuperación del turismo abre, al mismo tiempo, un desafío para la infraestructura porteña. Díaz Gilligan consideró que todavía existe margen para incrementar la oferta hotelera, particularmente en los segmentos de mayor categoría. “Hay una inversión muy grande en entretenimiento, en venues y en mejorar la oferta de experiencias de la Ciudad de Buenos Aires. Todavía falta ampliar las opciones de hotelería de calidad. Hay espacio para algunos hoteles más de cuatro y cinco estrellas”, planteó.

El funcionario advirtió, sin embargo, que se trata de proyectos que requieren inversiones importantes y condiciones económicas que permitan financiarlos. “En general, son inversiones de entre u$s30 millones y u$s50 millones. Para eso necesitás una macroeconomía ordenada, que permita que vuelva el crédito y hacer este tipo de desarrollos”, sostuvo.

Los datos del observatorio muestran, en paralelo, algunos desafíos dentro del sector. En junio había 15.000 empleados registrados en hoteles, una cifra sin cambios interanuales, mientras que se contabilizaron 807 empresas hoteleras, un 6,6% menos que un año atrás. En el conjunto de las actividades vinculadas al turismo había 149.000 trabajadores registrados y 7.134 empresas.

Buenos Aires ya cuenta con una oferta de alojamiento diversificada, aunque para Díaz Gilligan el crecimiento del turismo abre espacio para seguir ampliándola. “Tenemos hoteles de cinco estrellas de muy buena calidad internacional y también una oferta más local en otras categorías. Más del 40% de quienes visitan Buenos Aires se alojan en hoteles”, señaló.

Para el funcionario, el desarrollo hotelero deberá acompañar además la expansión de otros atractivos de la Ciudad. “Hoy tenemos una oferta cultural, de espectáculos musicales y deportivos de primer nivel mundial. Hay que acompañarla con más desarrollo hotelero y mejor gastronomía”, afirmó.

Los grandes eventos, otra apuesta para 2027

Los grandes eventos constituyen otro de los pilares con los que la Ciudad busca aumentar el flujo de visitantes. Uno de los principales hitos será el regreso del MotoGP al Autódromo Oscar y Juan Gálvez, previsto entre el 9 y el 11 de abril de 2027.

Buenos Aires apuesta a la conectividad aérea, la hotelería y los grandes eventos deportivos para sostener el crecimiento turístico en 2027.

El deporte ya muestra capacidad para atraer público internacional. Díaz Gilligan puso como ejemplo la maratón y la media maratón porteñas, que este año reunieron a unos 13.000 atletas extranjeros. “Son eventos que mueven mucha gente y tienen un alto impacto. Lo mismo pasa con los recitales y los acontecimientos culturales. Toda esa oferta hace que Buenos Aires sea muy atractiva para el turista nacional y extranjero”, afirmó.

A ese calendario se sumará en 2027 la designación de Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte, una distinción otorgada por ACES. “Tenemos el ATP de tenis, el Premier Pádel, el Campeonato Argentino de Polo, el fútbol, las maratones y ahora el MotoGP. Cada uno de esos eventos tracciona muchísima gente y forma parte de una oferta que Buenos Aires tiene durante todo el año, tanto para ver deporte como para practicarlo”, sostuvo.

La estrategia también contempla continuar captando competencias internacionales. Díaz Gilligan señaló que la Ciudad presenta postulaciones ante distintas federaciones para ser sede de campeonatos mundiales, panamericanos y sudamericanos. En ese contexto, también se refirió al Mundial de Fútbol de 2030, en el que Argentina será sede de uno de los partidos conmemorativos que se disputarán en Sudamérica. “Vamos presentando muchas postulaciones para eventos deportivos en distintas federaciones y distintos deportes. En 2030 vamos a tener el Mundial de Fútbol acá y Buenos Aires va a tener una pata significativa”, remarcó.

De cara a 2027, sin embargo, la estrategia turística porteña no se limitará al deporte. Entre las prioridades aparecen también el turismo de reuniones, los grandes espectáculos y el posicionamiento internacional de la gastronomía porteña. “Queremos consolidarnos como una de las principales ciudades en congresos y convenciones y en grandes eventos musicales, deportivos y culturales; seguir creciendo en el reconocimiento de la gastronomía porteña, con la Guía Michelin y los 50 Best de Latinoamérica; y reafirmarnos como una ciudad amigable, segura y ordenada”, enumeró.

El objetivo, sostuvo, es que ese crecimiento tenga impacto sobre la actividad económica y el mercado laboral. “La idea es que todo esto genere más empleo. El turismo es uno de los grandes motores del empleo de la Ciudad”, concluyó.