Confirmada la visita del papa León XIV a la Argentina: mapa de cortes y desvíos + Agregar ámbito en









Las restricciones vehiculares comenzarán este fin de semana por el armado del escenario para recibir al Sumo Pontífice.

El papa León XIV recorrerá la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y la provincia de Córdoba.

La confirmación de la llegada del papa León XIV a la Argentina movilizó a los organismos de seguridad y movilidad urbana de la Ciudad de Buenos Aires. Con motivo de su estadía en el país desde el domingo 8 hasta el miércoles 11 de noviembre, las autoridades porteñas diagramaron un esquema de cortes de tránsito y desvíos para coordinar el armado de las estructuras principales.

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Los primeros trabajos de logística se concentrarán en las inmediaciones del Monumento a los Españoles, en la intersección de las avenidas del Libertador y Sarmiento, por lo que se recomienda a los conductores planificar vías alternativas para evitar demoras en la circulación.

Vatican News Cortes y desvíos confirmados por la visita del Papa León XIV El operativo de movilidad dará inicio durante la madrugada del sábado 24 de octubre con la interrupción total de la Avenida del Libertador en el tramo comprendido entre la Avenida Colombia y la Avenida Sarmiento. La medida se extenderá durante las primeras horas de la mañana para permitir el despliegue de maquinarias y estructuras.

A partir de la mañana del sábado 24 y hasta la noche del martes 3 de noviembre, la circulación por la Avenida del Libertador mantendrá cortes parciales entre las avenidas Colombia y Sarmiento, quedando habilitados únicamente dos carriles por mano.

Posteriormente, desde la madrugada del miércoles 4 hasta el sábado 14 de noviembre, se llevarán a cabo cortes totales y progresivos sobre la Avenida del Libertador entre la Avenida Olleros y la calle Ugarteche. Las autoridades informaron que los detalles y eventuales modificaciones en el esquema de desvíos se irán actualizando a medida que avancen las tareas en la zona.

El itinerario completo del Papa León XIV en la Argentina Domingo 8 de noviembre 16:30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo

17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín

17:20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada

17:50: encuentro con el Presidente de la República

18:30: encuentro con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento (con discurso papal) Lunes 9 de noviembre 09:15: visita a los operadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole

11:30: Misa masiva en el Monumento de los Españoles

16:10: encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA)

17:30: encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín

18:45: celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana

19:45: cena con los obispos en la Casa Arzobispal Martes 10 de noviembre 07:30: salida del vuelo Buenos Aires - Córdoba

09:00: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba

10:00: Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar

15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción

16:55: vuelo Córdoba - Buenos Aires

18:10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery

20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles Miércoles 11 de noviembre 08:00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires

10:00: misa central en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján

13:30: ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza)

14:00: partida del vuelo oficial con destino a la ciudad de Lima, Perú