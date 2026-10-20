Conmoción en Comodoro Rivadavia por un hombre que subió al techo de un hotel y amenazó con arrojarse + Agregar ámbito en









El episodio ocurrió este lunes por la mañana, en pleno centro de la ciudad. La Policía, Bomberos y personal de Tránsito desplegaron un operativo y cortaron una importante avenida.

Máxima tensión en Comodoro Rivadavia por el intento de suicidio de un vecino Foto: ADNSUR

Un importante operativo de emergencia se desplegó este lunes 19 de octubre en el centro de Comodoro Rivadavia, luego de que un hombre subiera al techo de un hotel y manifestara su intención de arrojarse desde el edificio.

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La situación comenzó alrededor de las 10 de la mañana, en un sector cercano a la Municipalidad, y motivó la intervención de distintos organismos de seguridad y asistencia.

Según informó La Opinión Austral, al lugar acudieron efectivos policiales, bomberos voluntarios y agentes de Tránsito, quienes comenzaron a trabajar para resguardar al hombre y garantizar la seguridad de las personas que circulaban por la zona.

Ante la gravedad del episodio, las autoridades establecieron un perímetro preventivo y dispusieron restricciones vehiculares para facilitar las tareas de los equipos de emergencia.

Cortaron una avenida céntrica durante el operativo en Comodoro Como parte del procedimiento, se interrumpió la circulación sobre la avenida Rivadavia, entre las calles Güemes y Moreno, uno de los sectores de tránsito del centro de Comodoro Rivadavia.

La situación comenzó alrededor de las 10 de la mañana, en un sector cercano a la Municipalidad, y motivó la intervención de distintos organismos de seguridad y asistencia. La medida buscó despejar el área y permitir que los equipos especializados desarrollaran su intervención sin interferencias. Además, se solicitó a los automovilistas evitar el sector y utilizar recorridos alternativos mientras permaneciera vigente el dispositivo de seguridad. La presencia de policías, bomberos y personal municipal generó un importante despliegue en las inmediaciones del edificio. Hasta el momento del reporte inicial, no se habían informado novedades sobre la resolución del episodio ni sobre el estado del hombre.