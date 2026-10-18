Chile declaró la emergencia climática tras la avalancha mortal en la cordillera de Los Andes

La medida regirá del 18 al 23 de octubre entre Coquimbo y Biobío, ante el riesgo de lluvias intensas, granizadas y nuevos desprendimientos.

El Gobierno chileno pidió a la población seguir los canales oficiales de emergencia y respetar las recomendaciones de seguridad.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, decretó una emergencia climática preventiva para acelerar la asignación de recursos ante un nuevo sistema frontal que amenaza la zona central del país. La decisión se tomó después de una avalancha que dejó tres excursionistas muertos y cuatro heridos en la región de Valparaíso, entre ellos una mujer argentina.

La medida estará vigente entre el 18 y el 23 de octubre , desde la región de Coquimbo hasta la del Biobío. El objetivo es anticiparse a las consecuencias de las condiciones meteorológicas previstas y facilitar la asistencia a las personas que puedan resultar afectadas.

“Los informes técnicos de Senapred y las proyecciones meteorólogas nos llevan a actuar preventivamente ante la eventualidad que puedan generarse lluvias intensas, granizadas y eventuales remociones en masa esta semana ”, señaló Kast al anunciar la decisión.

El mandatario explicó que la disposición “permitirá contar con recursos y un estado de alerta especial frente a esta posible emergencia”. Además, pidió a la población mantenerse informada y seguir las recomendaciones de los organismos de prevención.

“Todos tenemos que colaborar: tomemos medidas de prevención, estemos atentos a los canales de comunicación de emergencia y planifiquemos nuestra reacción frente estos eventos impredecibles. A cuidarse y a cuidar a los que más queremos”, expresó.

La avalancha en Los Andes dejó víctimas fatales

La declaración se conoció después de un deslave en un centro de esquí cerrado al público, ubicado en la comuna de Los Andes, en la región de Valparaíso, a unos 80 kilómetros al noroeste de Santiago. El sábado por la tarde, tres excursionistas fueron arrastrados hasta la Laguna del Inca y murieron, mientras que otras cuatro personas resultaron heridas.

Los equipos de emergencia desplegaron un operativo de rescate y asistencia médica. Durante las tareas, lograron recuperar los cuerpos de un hombre y una mujer, mientras que la tercera víctima permanecía sumergida en la laguna. Dos de los heridos fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios de Los Andes.

Entre las personas afectadas había una mujer de nacionalidad argentina. Según informó el medio local Los Andes, los demás involucrados serían chilenos.

Advirtieron que el sector estaba restringido

Tras el accidente, las autoridades de Ski Portillo señalaron que el lugar donde ocurrió la avalancha se encontraba fuera del área habilitada para esquiar. También remarcaron que existen carteles en el hotel y en distintos sectores de las pistas que advierten sobre el riesgo de muerte y prohíben el ingreso a zonas restringidas.

La avalancha en la Laguna del Inca dejó tres excursionistas muertos y cuatro personas heridas.

“Las actividades de montañismo deben realizarse de manera responsable y respetando las instrucciones y restricciones de seguridad. Ski Portillo cuenta con señalización visible, tanto en el hotel como en distintos sectores de las pistas, que advierte sobre el peligro de muerte y prohíbe el ingreso a áreas restringidas. Estas advertencias también están presentes en nuestro sitio web”, indicaron desde el centro deportivo.

El alcalde de Los Andes, Manuel Rivera, afirmó que los excursionistas no estaban registrados en el centro de esquí y que no tenían los permisos necesarios para realizar el recorrido: “El jefe de seguridad del hotel le dijo al jefe de esa excursión que venía de Santiago que no pasara, ni menos a las 13 horas, que es cuando hay más posibilidades de desprendimiento de esta nieve que cayó en la última semana”, sostuvo el funcionario ante un medio local.

Una temporada con acumulación histórica de nieve

El delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, destacó que la acumulación de nieve durante la temporada que finalizó el 12 de octubre fue la más importante en cuatro décadas. Además, la zona central y centro-norte de Chile registró más de una decena de sistemas frontales significativos en lo que va del año.

Ante este escenario, el Gobierno busca reforzar las medidas de prevención y preparar recursos para responder a posibles emergencias meteorológicas durante los próximos días.