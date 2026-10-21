Conmoción en el fisicoculturismo: un atleta murió tras desplomarse durante una competencia en Inglaterra

Mateusz Chmura sufrió una emergencia médica mientras participaba de un torneo en Telford. Pese a los intentos de reanimación y su posterior traslado a un hospital, falleció horas después.

El mundo del fisicoculturismo quedó conmocionado por la muerte de Mateusz Chmura , un deportista polaco de 33 años que se desplomó sobre el escenario mientras participaba de una competencia en Inglaterra . El episodio ocurrió el domingo 18 de octubre, durante las finales británicas de la Asociación de Cultura Física (PCA) , celebradas en el Centro Internacional de Telford .

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El atleta, que residía en la localidad inglesa de Wakefield , competía en la categoría Classic Bodybuilding Medium, correspondiente al culturismo clásico de peso medio, cuando sufrió una emergencia médica durante las primeras comparaciones físicas entre los participantes.

La situación obligó a interrumpir inmediatamente el certamen para permitir la intervención de los equipos sanitarios . Aunque Chmura recibió asistencia en el lugar y posteriormente fue trasladado a un centro hospitalario, falleció horas después, apenas un día antes de cumplir 34 años .

La organización confirmó el deceso mediante un comunicado oficial en el que detalló las circunstancias de la emergencia y expresó sus condolencias a los familiares del deportista.

“Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos de todos, falleció posteriormente en el hospital”, informó la PCA, que también agradeció la intervención de los profesionales médicos y de las personas presentes que colaboraron durante las tareas de asistencia.

Mateusz Chmura se desplomó en plena competencia.

Cómo fue la emergencia médica que sufrió Mateusz Chmura

Según la reconstrucción publicada por el medio especializado FrontDouble, un paramédico que se encontraba entre los espectadores reaccionó inmediatamente cuando Chmura perdió el conocimiento y subió al escenario para comenzar las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

A la asistencia se incorporaron otros profesionales sanitarios que presenciaban el evento, entre ellos dos enfermeras, un médico y un anestesista, además de integrantes de la empresa de análisis clínicos eVal.

Mientras continuaban los trabajos de reanimación, los organizadores solicitaron a los competidores y al público que abandonaran el auditorio para facilitar las tareas del personal de emergencias.

Hasta el lugar llegaron dos ambulancias, un vehículo de primera respuesta y un helicóptero medicalizado perteneciente al servicio Midlands Air Ambulance, cuyos profesionales participaron del operativo.

De acuerdo con la información difundida por FrontDouble, el fisicoculturista necesitó maniobras de reanimación en dos oportunidades. Al momento de ser trasladado al hospital, respiraba por sus propios medios y se encontraba en condición estable, según el reporte inicial.

Sin embargo, su estado se agravó posteriormente y los profesionales no consiguieron salvarle la vida. La noticia de su fallecimiento se conoció horas después, cuando parte de los competidores ya había regresado al auditorio.

La Asociación de Cultura Física explicó que la decisión de continuar con el certamen se tomó antes de conocer el desenlace de la emergencia, luego de mantener una conversación con los atletas.

“Una vez que fue trasladado al hospital, y antes de que se conociera la noticia de su fallecimiento, nos reunimos con los atletas y, tras dicha reunión, se decidió reanudar la competición”, sostuvo la organización.

Los participantes tuvieron la posibilidad de decidir individualmente si deseaban continuar. Finalmente, la mayoría optó por retomar sus presentaciones, aunque la jornada permaneció marcada por lo ocurrido.

En su comunicado, la PCA agradeció al personal del Centro Internacional de Telford, a los voluntarios, a los profesionales sanitarios y a los competidores que brindaron asistencia. También solicitó respeto por la privacidad de los seres queridos de Chmura y reconoció el impacto emocional que provocó la tragedia entre los presentes.

Qué se sabe sobre la muerte del fisicoculturista de 33 años

Hasta el momento, no se informaron oficialmente las causas del fallecimiento de Mateusz Chmura, ni trascendió un diagnóstico médico que permita determinar qué provocó su descompensación durante la competencia.

Por ese motivo, no existen elementos públicos confirmados que permitan relacionar el episodio con una enfermedad previa, una condición física particular o los métodos de preparación utilizados por el deportista. La muerte se produjo cuando Chmura apenas comenzaba su trayectoria competitiva dentro del fisicoculturismo.

El polaco debutó en los torneos de la disciplina el pasado 4 de octubre, dos semanas antes de la tragedia, cuando consiguió el segundo puesto en el PCA First Timers de Yorkshire.

Personas de su entorno destacaron la expectativa que tenía por participar de las finales británicas, una competencia que representaba un nuevo paso en su incipiente carrera deportiva.

El fallecimiento generó numerosas expresiones de pesar entre atletas, entrenadores y seguidores de la disciplina, mientras la organización pidió acompañar a la familia y evitar especulaciones sobre las circunstancias de la muerte.

La esposa de Mateusz Chmura denunció una posible estafa tras su muerte

En medio de las repercusiones por la tragedia, Patrycja, esposa del fisicoculturista, publicó un mensaje en Instagram para advertir sobre la aparición de una campaña de recaudación de fondos que utilizaba el nombre de su familia sin autorización.

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La mujer explicó que la iniciativa comenzó a circular en internet después de la muerte de su marido, pero aseguró que no participó de su creación ni autorizó a ninguna persona a solicitar dinero en su representación.

“Por favor, no donen”, pidió a través de sus redes sociales, donde manifestó su preocupación por la posibilidad de que terceros intentaran aprovecharse de la situación.

“Quiero dejar absolutamente claro que no tengo nada que ver con esta recaudación de fondos. No la creé, no di mi permiso para que se creara y no he autorizado a nadie a recaudar dinero en mi nombre o en el de mi familia”, expresó.

Además, señaló que la publicación contenía información que no reconocía como verdadera y advirtió que podría tratarse de una estafa dirigida a personas que intentaban ayudar económicamente a sus seres queridos.

Patrycja solicitó que los usuarios no realizaran aportes a campañas que no fueran confirmadas directamente por ella, por familiares cercanos o mediante canales oficiales y confiables.

En su mensaje, también explicó que atravesaba un momento de profundo dolor y pidió comprensión a quienes intentaban comunicarse con ella después del fallecimiento: “Estoy pasando por un momento increíblemente doloroso y ahora mismo simplemente no tengo las palabras ni la fuerza para decir mucho más”.

La mujer también agradeció las numerosas expresiones de afecto que recibió desde que se conoció la noticia y destacó el acompañamiento de la comunidad del fisicoculturismo.

“Gracias a todos los que le han demostrado a Mateusz y a nuestra familia amor, compasión y apoyo. Cada palabra amable significa más de lo que puedo expresar ahora mismo”, añadió.

Finalmente, pidió que su advertencia fuera compartida para evitar que otras personas perdieran dinero mediante una campaña que, según denunció, no contaba con el consentimiento de la familia.

Mientras tanto, la Asociación de Cultura Física reiteró sus condolencias y destacó la labor de quienes intentaron asistir a Mateusz Chmura durante la emergencia. La organización también solicitó que se respete la intimidad de sus familiares mientras atraviesan las consecuencias de la tragedia.