Murió Marianne Von Gierke, la fisicoculturista chilena que había competido en el Mr. Olympia

La deportista de 40 años había participado recientemente en un certamen internacional en Las Vegas. La organización local confirmó su fallecimiento y le dedicó un mensaje de despedida.

El fisicoculturismo sudamericano recibió la noticia de la muerte de Marianne Von Gierke, atleta chilena de 40 años que había representado a su país en competencias internacionales . El fallecimiento fue comunicado por la división local del National Physique Committee (NPC), entidad que destacó su trayectoria y compromiso con la disciplina.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La deportista, que también ejercía como abogada, había participado recientemente en el Mr. Olympia 2026 , uno de los principales acontecimientos del calendario internacional de fisicoculturismo, desarrollado en Las Vegas, Estados Unidos.

En su última presentación, realizada entre el 24 y el 27 de septiembre, Von Gierke finalizó en el decimotercer puesto de la categoría Women's Physique , en la que compiten atletas evaluadas por su desarrollo muscular, simetría y presentación física.

La noticia de su fallecimiento generó repercusión en el ámbito deportivo. A través de sus redes sociales, la NPC de Chile publicó un mensaje en el que recordó su dedicación y el recorrido que realizó hasta alcanzar competencias internacionales.

Hasta el momento, no se dieron a conocer oficialmente las causas de su muerte.

En su última presentación, realizada entre el 24 y el 27 de septiembre, Von Gierke finalizó en el decimotercer puesto de la categoría Women's Physique, en la que compiten atletas evaluadas por su desarrollo muscular, simetría y presentación física.

Quién era Marianne Von Gierke y cómo fue su carrera deportiva

Von Gierke comenzó su trayectoria en el fisicoculturismo en 2021 y, en apenas cinco años, consiguió clasificarse en dos oportunidades para el Mr. Olympia, una de las competencias más reconocidas de la especialidad.

Durante su carrera participó en torneos organizados en Canadá, Puerto Rico y Estados Unidos, donde sumó experiencia frente a representantes de distintos países.

Entre sus principales resultados se destacó la obtención del título en el Campeonato Mundial Rising Phoenix durante la temporada 2026, un logro que se incorporó a su recorrido dentro del culturismo femenino.

Además de sus presentaciones deportivas, la chilena mantenía una actividad frecuente en redes sociales, donde compartía imágenes de sus entrenamientos, preparaciones físicas y participaciones en torneos.

En los días anteriores a su fallecimiento, había publicado una historia de Instagram desde un gimnasio, además de mensajes relacionados con el cierre de su calendario competitivo.

En una de sus últimas publicaciones, la atleta agradeció especialmente a su pareja por el acompañamiento recibido durante la preparación y las competencias. También reflexionó sobre el esfuerzo que implica sostener una carrera en el fisicoculturismo.

“El culturismo es mi pasión”, escribió al referirse a su vínculo con la disciplina. En ese mismo mensaje destacó que los resultados obtenidos sobre el escenario representan apenas una parte del trabajo realizado durante meses de entrenamiento.

Su despedida de la temporada 2026 incluyó una frase que volvió a cobrar relevancia tras conocerse su fallecimiento: “Nuestro camino continúa”.

La organización chilena de fisicoculturismo recordó a Von Gierke por su constancia y por haber alcanzado escenarios internacionales en pocos años de actividad.

Mientras se esperan mayores precisiones sobre las circunstancias de su muerte, su trayectoria quedó asociada a sus participaciones internacionales y a su presencia en el circuito femenino de fisicoculturismo.