Conmoción en El Hoyo por la muerte de una funcionaria: se decretó asueto administrativo + Agregar ámbito en









El Municipio de la localidad de Chubut expresó su profundo pesar tras el fallecimiento de una trabajadora municipal.

La comunidad cordillerana se encuentra conmovida tras la confirmación de la noticia.

La muerte de una joven trabajadora municipal de El Hoyo provocó dolor y consternación en la localidad y en todo Chubut. La Municipalidad local transmitió oficialmente sus condolencias a familiares, amigos y seres queridos ante la inesperada pérdida.

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A través de un mensaje institucional difundido en sus canales oficiales, sus colegas del equipo municipal la recordaron con palabras de cariño y destacaron el vínculo que mantenían con ella en el ámbito cotidiano.

Quién era Paula Lobos Paula Lobos se desempeñaba como integrante del área de Recursos Humanos del Municipio de El Hoyo. Su fallecimiento generó un fuerte impacto entre sus compañeros de trabajo, quienes remarcaron el recuerdo que deja su paso por la institución.

En el mensaje de despedida dedicado por la Comuna, sus colegas expresaron: “Fuiste una gran compañera y una hermosa persona. Siempre en el corazón del equipo”. Sus restos son velados en la sala velatoria de la localidad hasta las 13 horas del jueves 22 de octubre.

Asueto administrativo en El Hoyo En memoria de la trabajadora y mediante la Resolución N.º 992/2026, las autoridades locales dispusieron declarar asueto administrativo por duelo durante toda la jornada del jueves 22 de octubre.

La medida alcanza a la totalidad del personal del Departamento Ejecutivo Municipal de El Hoyo, según precisó el comunicado oficial. En la misma línea, la normativa aclara que quedan exceptuados del asueto la prestación de los servicios esenciales y la atención de urgencias en la localidad.

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