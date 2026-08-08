Chubut tendrá su primer proyecto energético híbrido: solar, baterías y diésel con una inversión de u$s5,4 millones

La microrred de Paso de Indios combinará 3 MW solares, baterías BESS de 5 MWp y un generador diésel de respaldo. Reducirá 80% el consumo de combustible.

El anuncio de la obra en Chubut coincide con una nueva etapa para la compañía. Coral Energía designó a Federico Sbarbi Osuna como CEO.

Chubut avanzará con la construcción de su primer proyecto energético híbrido , una microrred que integrará generación solar fotovoltaica, almacenamiento en baterías y generación térmica de respaldo para garantizar el suministro eléctrico en Paso de Indios . La obra demandará una inversión de u$s5,4 millones y será desarrollada por Coral Energía , empresa del Grupo Corven , a partir del contrato y acta de inicio firmados por el gobernador Ignacio Torres .

El proyecto busca transformar el esquema de abastecimiento de una localidad que actualmente depende exclusivamente de generadores a combustibles para contar con electricidad. La nueva infraestructura permitirá incorporar generación renovable y almacenamiento, reducir el consumo de combustible y mejorar la calidad y confiabilidad del servicio.

La microrred estará compuesta por una planta solar fotovoltaica de 3 MW , un sistema de almacenamiento en baterías BESS de 5 MWp y un generador diésel de respaldo de 1 MVA . Los tres componentes estarán integrados en un único esquema de gestión energética, de manera que la generación solar y las baterías cubran la mayor parte posible de la demanda y el equipo térmico quede reservado para situaciones de respaldo.

De acuerdo con la empresa, esta configuración permitirá reducir en 80% el consumo de combustible de los generadores diésel que actualmente sostienen el suministro de la localidad. El ahorro tendrá impacto tanto sobre los costos de generación como sobre las emisiones asociadas al funcionamiento de los equipos térmicos.

Además, la incorporación de almacenamiento permitirá aprovechar la generación solar más allá de las horas de mayor radiación, aportando mayor flexibilidad al sistema. La combinación de renovables, baterías y generación de respaldo apunta así a resolver uno de los principales desafíos de las localidades aisladas o con infraestructura eléctrica limitada: disponer de energía continua sin depender exclusivamente de combustibles fósiles.

Paso de Indios representa más que una nueva obra de generación: es el primer proyecto de Coral Energía en Chubut y uno de los primeros desarrollos provinciales que integra en una misma infraestructura generación solar, almacenamiento BESS y respaldo térmico.

“Estamos muy contentos de llegar a Chubut con un proyecto innovador y sostenible que permitirá brindar energía segura, limpia y más económica a la comunidad de Paso de Indios”, afirmó Juan Carlos Fernández, presidente de Coral Energía.

El ejecutivo destacó además el trabajo conjunto con el Gobierno provincial, el municipio y la Empresa Provincial de Energía de Chubut (EPECh), y señaló que la compañía espera que esta obra sea “el primero de muchos proyectos” de similares características en la provincia.

El acto de firma se realizó en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno de Chubut y contó con la participación de Torres, el vicegobernador Gustavo Menna, el intendente de Paso de Indios, Héctor Eduardo Méndez, y el gerente general de EPECh, Sebastián De la Vallina. Por Coral Energía participaron Fernández, la gerenta de Relaciones Institucionales, Natalia Del Cogliano, y el gerente de Operaciones y Desarrollo, Maximiliano Gonella.

Un modelo para comunidades aisladas

Uno de los aspectos centrales del proyecto es su potencial para convertirse en un modelo replicable en otras localidades de Chubut y del país que actualmente dependen de generación térmica aislada. La reducción del consumo de gasoil, junto con la menor contaminación sonora y la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, son algunos de los beneficios asociados al esquema.

La solución adquiere particular relevancia en zonas donde la extensión de grandes redes de transmisión puede requerir inversiones significativas y largos plazos de ejecución. En esos casos, una microrred con generación renovable y almacenamiento puede permitir incorporar capacidad de manera modular y reducir progresivamente la dependencia de combustibles.

Para Coral Energía, el proyecto de Paso de Indios se incorpora a una estrategia de expansión federal que ya contempla iniciativas en Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes, San Juan, Córdoba y Buenos Aires.

La compañía desarrolla, construye y opera activos de generación y almacenamiento y actualmente cuenta con 250 MW de potencia adjudicada, mientras que registra alrededor de u$s220 millones en inversiones comprometidas en distintos proyectos del país. Su objetivo es alcanzar 1 GW de generación eléctrica hacia 2030, combinando el crecimiento de su cartera renovable con nuevos desarrollos de almacenamiento y otras fuentes de generación.

El objetivo de esta iniciativa será demostrar que la combinación puede reducir costos y consumo de combustibles sin resignar la continuidad del servicio, una fórmula que podría extenderse a otras comunidades con sistemas eléctricos aislados.

Nuevo CEO: cambio en la conducción y expansión de Coral Energía

El anuncio de la obra en Chubut coincide con una nueva etapa para la compañía. Coral Energía designó a Federico Sbarbi Osuna como CEO, quien asumió el cargo el 3 de agosto y tendrá a su cargo la conducción de la expansión nacional y regional de la empresa.

Sbarbi Osuna es licenciado en Tecnología de la Información, tiene un MBA de la Universidad Austral y acumula más de 25 años de experiencia en el sector energético. Antes de incorporarse a Coral Energía fue CEO de 360Energy, donde lideró la expansión de la capacidad instalada de la compañía, y previamente desarrolló una trayectoria de más de dos décadas en Genneia, donde ocupó posiciones vinculadas con operaciones, desarrollo comercial y estrategia y fue COO.

Federico Sbarbi Osuna, nuevo CEO de Coral Energía.

Su llegada se produce mientras Coral busca ampliar su cartera de generación renovable y almacenamiento y avanzar hacia nuevos segmentos de generación. La compañía plantea que el objetivo es "consolidar una plataforma energética con capacidad para acompañar el crecimiento de la demanda eléctrica y el desarrollo productivo en distintas provincias".