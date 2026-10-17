Desde Formosa a Tierra del Fuego, se multiplicaron los actos del peronismo por el Día de la Lealtad + Agregar ámbito en









Máximo Kirchner compartió un acto en Chaco con Capitanich, mientras la militancia acompañó a Cristina Kirchner en San José 1111. Dirigentes del Frente Renovador realizaron ceremonias locales y Kicillof eligió La Matanza.

Máximo Kirchner y Jorge Capitanich en el acto en Resistencia.

El 17 de octubre encuentra al peronismo como principal oposición electoral, con tensiones internas y con despliegue federal, que se expresaron a lo largo de todos los actos que realizó por el Día de la Lealtad. Entre los análisis proselitistas y los pedidos de unidad, los lineamientos del discurso justicialista comienzan a mostrar las principales características con las que competirán en el 2027.

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Una de las ceremonias que concentraba más atención fue la que se realizó en Resistencia, donde el senador y exgobernador chaqueño Jorge Capitanich anfitrionó al diputado Máximo Kirchner. “Hay una bandera que nos cobija y un futuro que nos convoca”, dijo el invitado, quien en tono electoral manifestó que "hay que decir cómo se va a hacer para recuperar el poder adquisitivo del salario de la gente y cómo vamos a poder volver a financiar la universidad y los hospitales. Tener este registro es la base para poder construir la unidad. No queremos un amontonamiento de dirigentes".

En el acto, el diputado nacional volvió a referirse a una eventual candidatura de Cristina Kirchner quien, según su consideración, "crece en las encuestas no solo porque el pueblo argentino tiene memoria sino porque entienden que es una mujer fuerte a la que no quiebran para ir en contra de su pueblo ni aun metiéndola presa". En simultáneo, la expresidenta permaneció en su domicilio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, y saludó a la militancia que comenzó a ser numerosa desde las 16 horas del sábado.

Por otro lado, desde el Frente Renovador definieron este viernes que los dirigentes realicen actividades en cada distrito sin un acto centralizado. En ese marco, Sergio Massa difundió en sus redes sociales un video del discurso de Juan Domingo Perón el 17 de octubre de 1945 con la frase: "La unidad es el camino a la victoria". El diputado Diego Giuliano, uno de los que podría ser candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe por el espacio, comentó en la publicación que "nuestra unidad se construye con un rumbo claro: defender el trabajo, la producción y la soberanía".

LA UNIDAD ES EL CAMINO A LA VICTORIA pic.twitter.com/ko1Ta5Jd04 — Sergio Massa (@SergioMassa) October 17, 2026 Actos en todo el país En San Miguel de Tucumán, la fragmentación en candidaturas se expresó en los dos actos que ocurrieron en la capital provincial. Uno de ellos fue encabezado por el exgobernador Juan Manzur, en la sede del Club Villa Luján, mientras que el otro fue protagonizado por el actual mandatario, Osvaldo Jaldo, en la sede del Hipódromo local.

Otro distrito donde se expresaron rencillas provinciales fue Tierra del Fuego, donde a último momento se canceló el acto pensado para realizarse en la ciudad de Río Grande, la más populosa del distrito. El hecho volvió a poner el foco en el gobernador Gustavo Melella, apuntado de alinearse con Javier Milei por la ausencia de un legislador de su riñón, Agustín Tita, en la sesión del pasado 15 de octubre en Diputados. Eso provocó que el intendente de Ushuaia referenciado con el kirchnerismo, Walter Vuoto, improvise un acto en las calles de la capital local. Por su parte, Martín Pérez, intendente riograndense enfrentado a Melella, se expresó a través de sus redes sociales: "En Tierra del Fuego, la lealtad también nos exige mirar hacia adelante". El resto de gobernadores justicialistas encabezó una serie de ceremonias en las capitales provinciales. Fue el caso del pampeano Sergio Ziliotto en el club General Belgrano; del formoseño Gildo Insfrán en el Paseo Costanero; y del riojano Ricardo Quintela en el Complejo de Luz y Fuerza. Por su parte, el catamarqueño Raúl Jalil, con afinidad con Casa Rosada, emitió un mensaje conmemorativo: "En Catamarca honramos ese legado con una convicción que nos enseñó Perón: mejor que decir es hacer". Sergio Ziliotto en el acto del 17 de octubre en Santa Rosa. EnBocadeTodos Axel Kicillof en La Matanza El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este sábado un acto por el Día de la Lealtad Peronista, en el que reivindicó la figura de Cristina Kirchner, cuestionó la gestión del presidente Javier Milei y convocó a construir una alternativa política con el objetivo de recuperar el Gobierno nacional en 2027. Durante su discurso, el mandatario provincial aseguró que la expresidenta se encuentra “injustamente presa por defender nuestras banderas” y ratificó su disposición a asumir un papel protagónico en la reorganización del Partido Justicialista (PJ). En ese sentido, manifestó su voluntad de recorrer el territorio nacional y participar de la estrategia electoral del espacio. La actividad se desarrolló en el Polideportivo Juan Domingo Perón, ubicado en González Catán, partido de La Matanza, y contó con la participación de la vicegobernadora Verónica Magario y del intendente local, Fernando Espinoza, quienes tomaron la palabra antes del cierre a cargo de Kicillof. Entre los dirigentes presentes estuvieron los intendentes Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mariel Fernández (Moreno), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Fabián Cagliardi (Berisso), Marisa Fassi (Cañuelas), Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Gustavo Walker (Pila).