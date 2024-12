Declaró Martín del Río, acusado de matar a sus padres: "Soy inocente, los voy a amar toda la vida"

"Soy inocente, los voy a amar toda la vida, los voy a necesitar como los necesité todo este tiempo ", declaró Martín del Río esta tarde en el Tribunal N°7 de San Isidro en el marco del juicio que lo investiga por el presunto homicidio de sus padres. Ante un jurado popular, el hombre de 50 años aseguró: "Antes de haber tocado a mis padres me hubiera matado”.

En cuanto a su hipótesis del crimen, sostuvo: “Lo único que pido es que se investigue. Que se investiguen las 13/14 horas que faltan. Y de la puerta del portón para adentro, no vayamos a buscar personas a 50 cuadras . De la puerta del portón para adentro, donde pasó el hecho. Soy inocente, los voy a amar toda la vida, los voy a necesitar como los necesité todo este tiempo ”.

Crimen de Vicente López: los duros testimonios contra Martín del Río

Previo a su declaración, hablaron en su contra ante el jurado 16 testigos presentados por los fiscales Alejandro Musso, Marcela Semeria y Gastón Larramendi. Entre ellos, estuvieron su hermano Diego Del Rio, su exesposa Cecilia Sánchez y su examante Paola Coquiara.

“Estoy muy angustiado, hace cuatro días no duermo”, dijo y se refirió a las declaraciones en su contra: “Me han tratado de gestor, de vago, de mentiroso, de estafador, de chanta, de garca. Yo creo que un estafador que entrega garantías legales no es ningún estafador. Bicicletero puede ser. Pero yo siempre pague, al día de hoy no le debo un solo dólar a nadie”.

En la audiencia de este miércoles, Cecilia Sánchez, su exesposa, relató el dolor que vivió junto a sus hijos en el momento en que se enteró de la participación de su expareja en el hecho.

Frente al jurado, rompió el silencio y lanzó: ''Es un monstruo que vivía dentro de casa. Me humilló como mujer, como madre. Nos traicionó. Es irreparable el daño que nos hizo. Nos mintió todo el tiempo. Es una situación tan humillante. Te sentís tan vulnerada'', en alusión también al descubrimiento de la vida paralela de Del Río. Además, aseguró que tanto a ella como a su familia los ''dejó en un estado de vulnerabilidad'' y que están ''bajo tratamiento''. Y agregó: ''Lo que nos pasó no se lo deseo ni a mi peor enemigo".

Crimen de Vicente López: Martín del Río se mantiene como el principal sospechoso

Martín Del Río fue detenido en 2022 tras ser individualizado como el "caminante encapuchado" que se observó en las cámaras de seguridad el día del crimen. En un comienzo estuvo detenida Aquino, la empleada doméstica, al creerse que fue la entregadora, pero días después fue sobreseída y se ordenó la detención del hijo menor del matrimonio.

Los fiscales afirmaron que Del Río ingresó a la casa de sus padres por el garaje y llevó a cabo "un plan que previamente había diagramado".

Los funcionarios judiciales detallaron que el acusado baleó a su padre en "la zona cervical derecha, intercostal izquierda y en el muslo izquierdo", mientras que enseguida le efectuó un disparo a su madre a una distancia de menos de 50 centímetros: "El proyectil ingresó por la zona superior a la ceja derecha generando la pérdida del globo ocular derecho, todo lo cual provocó la muerte inmediata".

Para los fiscales, el móvil del doble parricidio fue económico y sobre ello, mencionaron una frustrada operación inmobiliaria por la cual las víctimas pensaban que ese mismo día iban a mudarse a un lujoso departamento del edificio Chateau Libertador del barrio porteño de Núñez, que el acusado nunca pudo concretar.

A la vez, también se estima que las víctimas iban a descubrir los desmanejos financieros que había tenido en los negocios familiares.