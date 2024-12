Parricidio en Vicente López: el hermano del implicado lo acusó y lo hundió aún más

Frente al jurado y sin mirar a su hermano, Diego declaró: ''Veo al caminante y es él. No tengo ninguna duda. Vi ese video muchas veces, 50 o 60. Es mi hermano. Esa persona es mi hermano, la conozco hace 50 años. Él camina así, un poquito torcido'' , en referencia al video de aquel día, donde el acusado sería el que estaba caminando hacia la casa de Melo 1101.

En su larga declaración, remarcó: '' Yo quiero que esté preso nada más ''. Y además, aclaró que no ''odia'' a su hermano: ''Nunca pude sentir bronca, pero si una tristeza que a mí…'', explicó antes de ahogarse en su angustia. ''Lo que más bronca me da ¿sabés que es? Que uno de los dos supo que su hijo estaba matando a su marido o a su mujer. Y yo creo que fue mi madre, que se dio cuenta mi mamá que Martín estaba matando a su papá. Ese momento debe haber sido...'', sumó.

'' Siento una tristeza enorme para con él . Además de mis padres, yo perdí a toda la familia con la que crecí . Yo perdí a mis padres y 10 días después a mi hermano. Pero nunca pude sentir bronca, me da tristeza'', agregó.

''Estoy seguro de que ellos sabían que era Martín el que estaba detrás de ellos (en el auto donde fueron hallados los cadáveres). Deben haber pensado: ‘Nuestro hijo nos está matando’ y ese momento es indescriptible para mí''.

''Para mí armó una bolsa de mentiras tan tan grande que no la pudo manejar más, realmente llega un momento que todo el cúmulo de mentiras se había acumulado de una manera tan grande que, o tenía que decir la verdad o tomar la decisión que tomó y hacer lo que hizo'', manifestó respecto de los motivos que llevaron a su hermano a cometer el crimen.

En cuanto al motivo del crimen, Diego está seguro de que su hermano mató a sus padres porque ya no podía seguir con la ''gran mentira'' que llevaba tiempo sosteniendo acerca de la economía familiar. El acusado era quien se encargaba de administrar los bienes de la familia y en el último tiempo había generado deudas impagables que sus padres desconocían.

Y añadió: ''Tenía que tomar una decisión, tenía que hacer una limpieza que no podía hacerla. Pero es inentendible lo que hizo. (Si decía la verdad) Mi padre hubiera tenido una charla dura con él, probablemente tomar la administración de la plata, pero nunca lo iban a dejar solo. Se iban a enojar con él, sí, pero nada más''.

Al salir de la sala luego de su declaración, Diego Del Rio se fundió en un abrazo con un amigo, quien lleva presenciando todas las audiencias del juicio. Incluso ayer, cuando el hermano del acusado no podía estar presente porque aún no había prestado testimonio. El hijo mayor de los Del Rio asistirá a las audiencias restantes hasta el final del juicio por pedido de él. Para este miércoles, se espera que se presenten ante el tribunal otros siete testigos. Entre ellos, la ex esposa del acusado, Cecilia Sánchez, y la amante, Paola Coquiara.