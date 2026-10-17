Día no laborable en Luján el 10 de noviembre: ¿qué pasa con los feriados nacionales por la visita del Papa?

La reciente operación del Papa generó dudas sobre su viaje a la Argentina y también sobre los días de descanso que ya estaban previstos para noviembre.

La visita de León XIV ya trajo cambios al calendario de noviembre, tanto en Luján como en el resto del país.

La visita del papa León XIV a la Argentina ya provocó cambios en el calendario de feriados de noviembre. El Gobierno bonaerense sumó un día no laborable en Luján , donde está prevista una misa multitudinaria, aunque la reciente operación del pontífice despertó dudas sobre su llegada al país.

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Los preparativos siguen en marcha y las fechas anunciadas mantienen su vigencia. La Provincia oficializó la medida para Luján mientras el Papa continúa recuperándose de la intervención realizada en Roma.

La Municipalidad de Luján pidió que el martes 10 de noviembre fuera declarado día no laborable y el Gobierno bonaerense aceptó la solicitud. La medida quedó oficializada mediante la Resolución 495/2026, publicada el 15 de octubre, para facilitar los preparativos de la visita de León XIV.

La llegada de miles de fieles por la misa del Papa obliga a preparar la ciudad desde el día anterior.

El Papa tiene previsto celebrar una misa el miércoles 11 en la Basílica de Nuestra Señora de Luján , una ceremonia que podría reunir a miles de fieles de distintos puntos del país. La cantidad de visitantes esperados obligará a organizar buena parte de la ciudad desde el día anterior, especialmente en los alrededores del templo.

Entre los trabajos previstos aparecen la organización del tránsito, el refuerzo de la seguridad y la preparación de los servicios de atención médica. La Municipalidad también deberá acondicionar los espacios públicos y coordinar la limpieza durante las actividades religiosas.

Feriados del 9, 10 y 11 de noviembre: qué establece el Decreto 1103/2026

El Gobierno nacional estableció un calendario especial para la visita papal mediante el Decreto 1103/2026, publicado el 28 de septiembre. Las fechas abarcan tres días consecutivos, aunque el alcance cambia según la jurisdicción.

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional, por lo que alcanzará a todo el país. El martes 10 les corresponderá a la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, mientras que el miércoles 11 tendrán feriado los habitantes de la provincia de Buenos Aires.

La distribución responde a las actividades que León XIV tiene programadas durante su paso por la Argentina, previsto entre el 8 y el 11 de noviembre, y a los lugares donde se espera una mayor concentración de fieles.

En Luján, la resolución bonaerense agrega el martes 10 como día no laborable, entre los feriados del lunes y el miércoles. En los demás municipios de la provincia, esa fecha seguirá siendo una jornada laboral habitual.

Aunque el viaje del Papa todavía está en duda, los feriados siguen vigentes mientras el Gobierno no anuncie cambios. Cuenta de X: @VaticanNews

¿Se suspenden los feriados si el Papa suspende o posterga su viaje?

La salud de León XIV puso en duda su visita a la Argentina. El pontífice, de 71 años, fue operado el 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma, donde los médicos le extirparon la parte inferior del pulmón derecho tras detectar un tumor maligno. La intervención terminó sin complicaciones y los estudios confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar.

Desde entonces, su recuperación muestra avances positivos. El Vaticano informó que los últimos análisis de sangre y una radiografía confirmaron una mejoría constante.

El Papa continúa internado y realiza ejercicios de fisioterapia respiratoria, aunque ya recuperó suficiente autonomía para caminar, alimentarse y ocuparse de sus actividades habituales sin ayuda. Incluso celebró una misa en el hospital junto al personal médico.

Los especialistas todavía esperan los resultados completos de los estudios para determinar si el cáncer se extendió a los ganglios cercanos y si necesitará algún tratamiento adicional. El viaje previsto por Uruguay, Argentina y Perú sigue en agenda, pero la decisión final dependerá de su evolución y de las recomendaciones médicas.

El Gobierno nacional, por el momento, no anunció modificaciones en los feriados. El Decreto 1103/2026 tampoco contempla una suspensión automática de los descansos si el Papa no viaja, por lo que las fechas establecidas en septiembre continúan vigentes.

Para dejarlas sin efecto o trasladarlas ante una eventual postergación, las autoridades tendrían que publicar una nueva disposición.

Alcance del día no laborable: a quiénes beneficia la medida en Luján

El día no laborable del martes 10 de noviembre alcanzará a los empleados de la administración pública y del Banco de la Provincia de Buenos Aires que trabajan en Luján. En el sector privado, la decisión quedará en manos de cada empleador.

Los comercios, las industrias y las demás actividades podrán abrir normalmente, sin obligación de conceder el descanso a sus trabajadores. Quienes deban asistir cumplirán con sus horarios habituales y cobrarán el salario correspondiente a una jornada común.

La Ley de Contrato de Trabajo establece una diferencia entre los días no laborables y los feriados. En los primeros, quienes prestan servicios reciben su remuneración habitual, mientras que durante un feriado corresponde cobrar el doble.

Los empleados a quienes su empresa les otorgue el martes libre conservarán el derecho a cobrar esa jornada, aunque no tengan que trabajar.