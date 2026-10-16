Confirman feriado el 17 de octubre en Buenos Aires: a quiénes contempla la Resolución 122/2008 + Agregar ámbito en









La jornada especial alcanza a un municipio bonaerense por una conmemoración local y tendrá efectos diferentes según el sector laboral.

Una jornada especial modificará la actividad habitual en un municipio bonaerense este 17 de octubre. Magnific

Si bien el feriado del 17 de octubre está asociado por casi todos los argentinos con el Día de la Lealtad a Peronista, este año también va a tener un significado distinto en una localidad de la provincia de Buenos Aires.

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La Resolución 122/2008 contempla un día no laborable por un aniversario fundacional. Esta medida va a alcanzar a la administración pública del lugar, pero tendrá carácter optativo para el resto de los sectores, por lo que hay que prestar atención a cada caso.

Luján tendrá asueto administrativo por un nuevo aniversario de su fundación. Magnific Qué establece la normativa del Gobierno bonaerense La Resolución 122/2008 del Ministerio de Jefatura de Gabinete y Gobierno bonaerense establece días no laborables y feriados optativos por celebraciones locales. Para el 17 de octubre, la norma dispone una jornada no laborable para la Administración Pública en el partido alcanzado.

Pero por el otro lado, el feriado tiene carácter optativo para el Banco de la Provincia de Buenos Aires, la industria y el comercio. Esto significa que la medida no tiene el mismo alcance que un feriado nacional ni implica automáticamente el cierre de todas las actividades privadas.

La administración local mantendrá únicamente las guardias esenciales durante la jornada. Magnific Cuál es el municipio afectado y qué servicios no funcionarán El municipio alcanzado es Luján, donde se conmemora un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad. Además de lo establecido por la normativa provincial, el municipio dispuso un asueto administrativo para todo el personal comunal. Por ese motivo, no va a haber actividad habitual en las dependencias de la administración local.

La medida contempla únicamente el mantenimiento de las guardias esenciales, mientras que el resto de los servicios municipales quedará afectado por el asueto. A su vez, la comuna invitó a adherirse a: organismos provinciales

organismos nacionales

entidades bancarias

comercios La fecha recuerda la creación de la Villa Nuestra Señora de Luján en 1755. Magnific El motivo histórico detrás de la fecha El asueto del 17 de octubre en Luján no tiene que ver con el Día de la Lealtad, sino con un hecho ocurrido en 1755. El 17 de octubre de ese año, el entonces gobernador de Buenos Aires, José de Andonaegui, aceptó el pedido de los primeros pobladores y otorgó oficialmente el título de “Villa Nuestra Señora de Luján” al asentamiento ubicado en las cercanías del templo. La traza urbana quedó formalizada con un plano confeccionado por el piloto de navío Agustín de La Rea. El proceso también tuvo como figura central a Juan de Lezica y Torrezuri, vecino de origen vizcaíno que impulsó el reconocimiento institucional de la localidad. Por ese antecedente, cada 17 de octubre Luján recuerda la Fundación Cívica de la Villa de Luján.