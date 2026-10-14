Efecto El Niño: abren las compuertas de Itaipú y Yacyretá y suspenden las visitas por la crecida del Paraná + Agregar ámbito en









Las intensas lluvias y el aumento de los aportes hídricos en la región encendieron las alertas en la zona compartida por la Argentina, Brasil y Paraguay. La central hidroeléctrica Yacyretá interrumpió temporalmente los recorridos turísticos y técnicos hasta el 17 de octubre, con posibilidad de extender la medida.

Abren las compuertas de Itaipú y Yacyretá por la crecida del Paraná y suspenden las visitas.

Las represas de Itaipú y Yacyretá abrieron sus compuertas ante el aumento del caudal de agua en la cuenca del río Paraná, en un contexto marcado por las lluvias intensas asociadas al fenómeno climático El Niño. En Ciudad del Este, Paraguay, las autoridades desplegaron operativos de evacuación en el barrio San Rafael, donde varias familias viven en zonas vulnerables a las inundaciones. Además, Yacyretá suspendió temporalmente las visitas turísticas y técnicas por razones de seguridad.

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El incremento de las precipitaciones en distintos sectores de la cuenca mantiene en alerta a las autoridades de la Argentina, Brasil y Paraguay. Los organismos responsables de las centrales hidroeléctricas siguen de cerca la evolución de los niveles de agua ante la posibilidad de que los caudales continúen elevados durante las próximas semanas.

En Itaipú, los registros de la Comisión Especial de Crecidas indicaron que el nivel del río Paraná llegó a los 115,76 metros sobre el nivel del mar en la zona de Ciudad del Este, con previsiones de un aumento gradual. El director general paraguayo de la central, Justo Zacarías Irún, acompañó las tareas de asistencia y evacuación de las familias afectadas.

“Realmente sabíamos que el fenómeno El Niño iba a presentarse de esta forma: lluvias intensas, de corta duración y sorpresivas. Estamos preparados para asistir a las familias; ya venimos trabajando en conjunto con la Secretaría de Emergencia Nacional, que tiene a su cargo la coordinación general. Continuamos con la evacuación de la gente y estamos previendo todo lo necesario para este operativo”, señaló Zacarías Irún.

Por su parte, Yacyretá informó que el volumen de agua que ingresa a la represa se encuentra por encima de los valores habituales. Durante septiembre, los caudales superaron en un 37% el promedio histórico, mientras que en lo que va de octubre la diferencia alcanzó el 40%. El organismo también advirtió sobre la posibilidad de nuevos incrementos en los próximos días.

El Niño mantiene en alerta a Misiones, Corrientes y Entre Ríos El fenómeno El Niño se caracteriza por el calentamiento anormal de las aguas del océano Pacífico ecuatorial y puede modificar los patrones de lluvia en distintas regiones de Sudamérica. En la cuenca del Paraná, este fenómeno puede favorecer períodos de precipitaciones más abundantes, aunque la evolución de cada crecida también depende de las lluvias registradas en las distintas zonas de la cuenca. Las previsiones meteorológicas anticipaban nuevas precipitaciones, especialmente en el noreste argentino, con Misiones y Corrientes entre las provincias bajo seguimiento. Por ese motivo, las autoridades mantienen la vigilancia sobre los niveles de los ríos y las condiciones climáticas para anticipar posibles riesgos en las localidades ribereñas. En Entre Ríos, las tormentas también provocaron complicaciones en sectores de Concordia. La evolución de las lluvias y el volumen de agua que llega desde otras zonas de la cuenca serán determinantes para establecer cómo continuará la situación en los próximos días.

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