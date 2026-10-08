El Súper Niño tendrá un comportamiento atípico en la Argentina: qué adelantó el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una primavera más húmeda y fría de lo habitual en buena parte del territorio argentino, en contraste con las tendencias de calor que se esperan en otras regiones del mundo. El fenómeno de El Niño podría intensificar las precipitaciones durante los próximos meses y elevar el riesgo de inundaciones, especialmente en el centro del país y el Litoral.

La llegada de un episodio particularmente intenso de El Niño , conocido como Súper Niño , podría generar condiciones climáticas excepcionales en la Argentina durante los próximos meses. Mientras en gran parte del planeta se anticipan temperaturas superiores a las habituales, distintas regiones del territorio nacional presentarían una combinación de lluvias abundantes y temperaturas más bajas de lo normal.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo con el último pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , el período comprendido entre octubre y diciembre estará atravesado por la influencia de este fenómeno climático global y por la temporada habitual de precipitaciones de primavera.

La combinación de ambos factores podría incrementar el riesgo de inundaciones , especialmente en el centro y el este del país. Aunque las proyecciones mantienen cierto grado de incertidumbre, algunos meteorólogos anticipan que las condiciones lluviosas podrían extenderse hasta abril del próximo año.

El trimestre de octubre, noviembre y diciembre aparece como uno de los períodos de mayor intensidad potencial , con precipitaciones superiores a los promedios históricos en numerosas provincias.

El pronóstico del SMN señala que buena parte del centro y el este de la Argentina presenta mayores probabilidades de registrar precipitaciones por encima de los valores normales durante los próximos tres meses.

El Nilño llegó a la Argentina. Archivo

La señal más marcada se concentra en el Litoral, aunque también se esperan condiciones más húmedas en el oeste de Santa Fe, Córdoba, el centro y sur de Cuyo, La Pampa, el oeste de Buenos Aires y el noreste de la Patagonia.

En otras regiones, como Chaco, Formosa, el este de Santiago del Estero, el centro-este bonaerense y el noroeste patagónico, las lluvias podrían mantenerse dentro de los niveles habituales o superar esos registros. Sin embargo, el comportamiento no será uniforme en todo el territorio nacional.

En el este del Noroeste Argentino (NOA) y el sur de la Patagonia, el SMN anticipa mayores probabilidades de precipitaciones normales o inferiores a las habituales. La tendencia hacia condiciones más secas aparece todavía más definida en el oeste del NOA, donde las lluvias podrían ubicarse por debajo del promedio histórico.

De esta manera, el centro y el este del país concentrarían las condiciones más húmedas, mientras que algunas regiones del norte y del extremo sur presentarían un escenario diferente.

Temperaturas más bajas: dónde se sentirá el frío

Una de las principales particularidades de este episodio de El Niño en la Argentina será su posible influencia sobre las temperaturas. Según el pronóstico trimestral, Cuyo, Córdoba, el oeste de Santa Fe, La Pampa y el oeste de Buenos Aires presentan mayores probabilidades de atravesar una primavera con temperaturas inferiores a los valores normales.

Una tendencia similar, aunque menos marcada, se observa en el sur del Litoral, el centro-este de Buenos Aires y el noreste de la Patagonia, donde los registros podrían ubicarse entre normales e inferiores a lo habitual. Por su parte, el norte del Litoral y el noroeste patagónico muestran una mayor probabilidad de temperaturas cercanas a los promedios históricos.

El panorama cambia en el norte argentino. En gran parte del NOA se esperan temperaturas superiores a las normales, mientras que sectores de Chaco, Formosa, Salta, Santiago del Estero y el sudoeste patagónico podrían presentar valores normales o superiores a los habituales.

El SMN aclaró que estas proyecciones corresponden al promedio climático de tres meses y no permiten anticipar con precisión episodios individuales de tormentas, olas de calor o irrupciones de aire frío.

Por ese motivo, los pronósticos de corto plazo seguirán siendo fundamentales para determinar cuándo y dónde podrían producirse los fenómenos más intensos.

Cómo estará el tiempo en el AMBA durante los próximos días

Mientras se mantiene la atención sobre la evolución del Súper Niño, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continuará atravesando jornadas frescas, con abundante nubosidad y algunas posibilidades de lluvias aisladas.

Después de las tormentas registradas durante la semana, el pronóstico anticipa las siguientes condiciones:

Jueves 8 de octubre: cielo mayormente nublado, con una mínima de 14°C y una máxima de 18°C.

Viernes 9 de octubre: descenso de la temperatura, con registros entre 13°C y 17°C y bajas probabilidades de precipitaciones.

Sábado 10 de octubre: aumento de la inestabilidad, con posibles lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana. La temperatura oscilará entre 12°C y 18°C.

Domingo 11 de octubre: condiciones algo más estables, aunque con bastante nubosidad. Se espera una mínima de 13°C y una máxima cercana a los 19°C.

Por el momento, no se anticipa otro episodio de tormentas de una intensidad similar a la registrada durante esta semana. Sin embargo, las condiciones meteorológicas podrían modificarse en los próximos días, por lo que será necesario seguir las actualizaciones del SMN para conocer con mayor precisión la evolución de las precipitaciones.

La perspectiva para el trimestre apunta a una primavera con más humedad y temperaturas relativamente bajas en buena parte de la Argentina, aunque el impacto del fenómeno será diferente según la región y no implica que todos los días sean lluviosos o fríos.