Efecto El Niño: Ushuaia sorprendió con más de 21 grados en medio del frío en Buenos Aires + Agregar ámbito en









El fenómeno también alcanzó a localidades de Santa Cruz y Chubut, donde las temperaturas superaron los 20 °C.

Ushuaia superó los 21 grados y se llenaron las playas.

Mientras gran parte de la Argentina atraviesa jornadas de frío por el fenómeno de El Niño, Ushuaia registró 21,6 °C y sus habitantes aprovecharon el sol para disfrutar de las playas y meterse al agua. La situación contrastó con la de la Ciudad de Buenos Aires, donde la temperatura máxima llegó a 12,1 °C. La diferencia entre ambas ciudades rondó los diez grados durante la tarde del sábado.

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Según los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo cálido también se extendió a otros puntos de la Patagonia. En El Calafate, Santa Cruz, el termómetro marcó 20,8 °C, mientras que en Perito Moreno llegó a 20,3 °C. Estas condiciones dieron lugar a una postal poco habitual para octubre en el extremo sur del país.

Las imágenes que circularon en las redes sociales mostraron cómo los vecinos aprovecharon la jornada despejada. En distintos sectores de Ushuaia, familias y grupos de amigos se acercaron a la costa para tomar sol y refrescarse en el agua.

Ushuaia sorprendió con más de 21 grados en medio del frío en Buenos Aires. El Niño y el riesgo de lluvias e inundaciones en Argentina El contraste climático se produce en un contexto marcado por la llegada de El Niño, un fenómeno que se origina por el calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial y que modifica los patrones de lluvia y temperatura. En Argentina, suele asociarse con precipitaciones superiores a las habituales en el Litoral y en sectores de la Cuenca del Plata, lo que aumenta el riesgo de crecidas e inundaciones.

Ante este escenario, el Gobierno nacional activó el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026-2027, que busca articular tareas de prevención y respuesta con las provincias y los municipios. El esquema incluye el seguimiento de los pronósticos meteorológicos, el monitoreo de los ríos y la preparación de equipos de emergencia para actuar ante posibles contingencias.

Los efectos del fenómeno no son iguales en todo el territorio ni implican que las temperaturas sean elevadas en todas las regiones. Según las previsiones oficiales, durante la primavera y el verano podrían registrarse lluvias por encima de lo normal en distintas zonas del país, especialmente en la Cuenca del Plata y sectores de Cuyo.

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