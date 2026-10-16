El Gobierno anticipa medidas ante la llegada de El Niño y advierte por el riesgo de inundaciones en la Argentina

En una nueva reunión de trabajo, también se abordaron las estadísticas sobre contrabando de granos y la cooperación entre el Estado y el sector comercial agroindustrial.

EL Ministerio de Seguridad y la bolsa de cereales analizaron acciones preventivas frente al Niño.

El Ministerio de Seguridad Nacional mantuvo una reunión con representantes de la Bolsa de Cereales y del sector agroindustrial para evaluar las consecuencias del fenómeno climático de El Niño . Durante el encuentro también se analizaron las estadísticas sobre el contrabando de granos y su relación con la brecha cambiaria.

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Ante la posibilidad de que el fenómeno de El Niño provoque un incremento de las precipitaciones y eleve el riesgo de inundaciones en la Cuenca del Plata, el Ministerio de Seguridad Nacional presentó una serie de acciones preventivas destinadas a reducir las consecuencias sobre las regiones potencialmente afectadas.

Las medidas fueron abordadas durante una reunión encabezada por la ministra Alejandra Monteoliva , junto con autoridades de la Bolsa de Cereales y del Centro de Corredores , en el marco de una agenda de trabajo conjunta orientada a las principales problemáticas del sector agroindustrial.

Además de evaluar los posibles efectos del fenómeno meteorológico sobre la producción agrícola, los participantes analizaron la evolución del contrabando de granos y las herramientas de cooperación entre el Estado y las entidades comerciales vinculadas al campo.

El director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie , expuso las estrategias de prevención que se desarrollan frente a la posible intensificación de las lluvias asociadas a El Niño, particularmente en las zonas comprendidas por la Cuenca del Plata.

Alejandra Monteoliva estuvo presente en el encuentro.

Entre las principales iniciativas, destacó el seguimiento de las condiciones meteorológicas e hidrológicas mediante un trabajo articulado con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto Nacional del Agua (INA) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

A su vez, el funcionario explicó que el esquema preventivo contempla la coordinación con los gobiernos provinciales y el despliegue anticipado de fuerzas federales en los territorios que podrían resultar afectados por eventuales inundaciones.

Estas acciones buscan fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles emergencias climáticas y mejorar la articulación entre los organismos nacionales y las jurisdicciones provinciales.

Contrabando de granos: el Gobierno vinculó la caída de las incautaciones con la brecha cambiaria

Otro de los puntos centrales de la reunión fue la presentación de un informe sobre el contrabando de granos y cereales, elaborado a partir de las estadísticas de incautaciones registradas entre 2024 y mediados de 2026.

El director nacional de Estadísticas, Marcos González, detalló que durante 2025 las intervenciones con incautaciones disminuyeron un 70%, mientras que en el caso particular de la soja la caída alcanzó el 83%.

De acuerdo con el relevamiento, esta reducción se produjo sin modificaciones significativas en las modalidades utilizadas para cometer estos delitos ni desplazamientos relevantes hacia otras rutas de contrabando.

El estudio también identificó una relación entre la brecha cambiaria y la cantidad de procedimientos con incautaciones de productos agrícolas. Según los datos presentados, por cada disminución de 10 puntos porcentuales en la brecha cambiaria, se registró una reducción promedio de siete intervenciones mensuales vinculadas al contrabando de granos y cereales.

En ese sentido, el informe señaló que tanto las diferencias entre los tipos de cambio como los derechos de exportación representan incentivos económicos que pueden favorecer el desarrollo de esta actividad ilegal.

Del encuentro participaron, en representación del Ministerio de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, la directora de Cooperación Internacional, Cornelia Schmidt-Liermann; el titular de la AFE, Santiago Hardie; y el director nacional de Estadísticas, Marcos González.

Por parte de la Bolsa de Cereales asistieron su presidente, Ricardo Marra; el vicepresidente segundo, Luis Zubizarreta; el secretario, Carlos Galíndez; y el tesorero, Diego Cifarelli. En tanto, el Centro de Corredores estuvo representado por su presidente, Daniel Fernández; el vocal Marcos Hermansson; y el gerente Jorge La Salvia.