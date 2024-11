El gremio de mecánicos acordó un nuevo aumento paritario para el fin de año

De igual manera que en septiembre y octubre, el porcentaje representa un valor por encima del techo oficial, ya que se acordó una suba del 10,52% teniendo en cuenta el pago de sumas no remunerativas , con vigencia desde noviembre y diciembre de 2024 . Asimismo, se estableció una nueva escala para el personal agrupado bajo el CCT 499/23 y liderado por Ricardo Pignanelli.

Con lo rubricado, el mínimo garantizado para un especialista múltiple superior en servicios y para un administrativo de categoría superior será de $1.304.207,84, que incluye el básico de $1.147.244,07 y la suma no remunerativa de $156.963,77.

Al acuerdo alcanzado por el gremio, se resolvió que la suma no remuneratoria "se incorporará a los salarios básicos de Enero de 2025 con su correspondiente grossing up de modo tal que el importe neto que resulte de las mismas no se vea alterado al adquirir carácter remunerativo".

Por último, garantizaron un adicional del 20% sobre los básicos del acuerdo para los trabajadores que realicen sus tareas en las provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.