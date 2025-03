El influencer Gero Arias sufrió un dramático accidente y perdió dos dedos

El joven se hizo popular tras lograr superar un reto de dominadas el año pasado en año nuevo. "Estoy con vida y estoy completo. Bueno, no completo del todo", contó.

El influencer Gerónimo Arias , conocido por haber completado un desafío de dominadas en año nuevo, sorprendió a sus seguidores al contar que sufrió un trágico accidente en el que perdió dos dedos de la mano. "Estoy con vida y estoy completo. Bueno, no completo del todo", sostuvo.

"Acabo de tener el peor accidente de mi vida. Me caí de un acantilado de más de 10 metros y me fui pegando con distintas piedras. Estoy con vida y estoy completo. Bueno, no completo del todo...", expresó.