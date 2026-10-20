El cirujano ya prestó declaración ante el Tribunal Oral N°17 por este caso y por la muerte de Cristian Zárate.

El juico contra Aníbal Lotocki continúa este miércoles: declaran tres denunciantes en la causa por lesiones.

El juicio oral contra Aníbal Lotocki por las presuntas lesiones graves a cinco pacientes continúa el miércoles con la declaración de tres denunciantes ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº17 de la Ciudad de Buenos Aires.

Luego de su declaración en este caso a comienzos del mes, será el turno este miércoles de la testimonial de tres de las cinco denunciantes, quienes expusieron ante la Justicia haber padecido graves problemas de salud luego de someterse a cirugías.

Días atrás, Lotocki declaró y brindó explicaciones sobre los productos utilizados en procedimientos estéticos y sostuvo que durante la década de 1990 se produjo un cambio en el acceso a ese tipo de tratamientos.

En ese contexto, afirmó que “el metacrilato era la vedette del momento” y que “el ser humano siempre se preocupó por las arrugas y el pelo”.

En este juicio el excirujano también es juzgado por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate, un hombre de 50 años que falleció el 15 de abril de 2021 luego de una cirugía estética realizada en el Centro Médico Conde (CEMECO), ubicado en el barrio porteño de Caballito.

El cirujano ya prestó declaración ante el Tribunal Oral N°17 por este caso y por la muerte de Cristian Zárate.

Por ese hecho son juzgados, además, el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García, el anestesiólogo Santiago Luis Olguín y el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos. Están señalados, junto a la contadora y directora del centro médico, Andrea Isabel Torelli, por la muerte de Zárate.

Florencia Krzeczek, en tanto, está acusada por presuntamente haber ocultado el teléfono de Lotocki para evitar que fuera encontrado por los investigadores.

Las otras causas que enfrenta Aníbal Lotocki

Además de este expediente, el excirujano está imputado por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate, el paciente, de 50 años, que murió el 15 de abril de 2021 después de someterse a una cirugía estética en el Centro Médico Conde (CEMECO), ubicado en Caballito.

Por ese hecho, también están siendo juzgados el cirujano plástico Daniel Enrique Zambrano García, el anestesiólogo Santiago Luis Olguín y el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos. Andrea Isabel Torelli, contadora y directora del centro médico, también está señalada en la investigación por la muerte de Zárate.

En tanto, Florencia Krzeczek está acusada de haber ocultado presuntamente el teléfono de Lotocki para evitar que fuera encontrado por los investigadores.

El proceso actual es diferente del juicio por las lesiones sufridas por Silvina Luna, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis. En esa causa, Lotocki fue condenado a ocho años de prisión por lesiones graves y estafa.

El acusado ya había declarado en septiembre ante el mismo tribunal por la investigación relacionada con la muerte de Zárate. En aquella oportunidad, sostuvo: “Nunca estuvo solo ni librado al azar; siempre estuvo muy bien cuidado”. Posteriormente, el tribunal ordenó su detención en esa causa a pedido del fiscal general Sandro Abraldes.