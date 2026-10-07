Aníbal Lotocki declaró por las lesiones a cinco mujeres y habló del metacrilato: "Era la vedette del momento"

El cirujano explicó ante los jueces el contexto de los tratamientos estéticos en la década de 1990 y los materiales utilizados en esas intervenciones. Su exposición ocurrió luego del testimonio de Paola Auzmendi, la primera denunciante en brindar su declaración.

Lotocki declaró por las lesiones a cinco mujeres y dejó una polémica frase sobre el metacrilato.

Aníbal Lotocki declaró este miércoles ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 de la Ciudad de Buenos Aires en el juicio por las lesiones graves denunciadas por cinco mujeres . Durante su exposición, se refirió a los productos utilizados en tratamientos estéticos y sostuvo que el metacrilato tenía una fuerte presencia en ese tipo de prácticas durante la década de 1990.

“El ser humano siempre se preocupó por las arrugas y el pelo”, afirmó el excirujano al explicar cómo evolucionó el acceso a los procedimientos estéticos. Según su relato, en los años 90 se produjo un cambio social que permitió que esos tratamientos llegaran a un público más amplio.

Allí también señaló que “la clase media quería acceder a la estética y empezó a buscar a estos productos, prótesis e inyectables para sustraer arrugas”. Luego, al referirse específicamente al material que utilizaba en sus procedimientos, afirmó: “El metacrilato era la vedette del momento” .

La declaración de Lotocki se produjo después del testimonio de Paola Auzmendi , quien fue la primera denunciante en presentarse ante los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo.

Además de este expediente, el excirujano está imputado por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate, el paciente, de 50 años, que murió el 15 de abril de 2021 después de someterse a una cirugía estética en el Centro Médico Conde ( CEMECO ), ubicado en Caballito.

Por ese hecho, también están siendo juzgados el cirujano plástico Daniel Enrique Zambrano García, el anestesiólogo Santiago Luis Olguín y el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos. Andrea Isabel Torelli, contadora y directora del centro médico, también está señalada en la investigación por la muerte de Zárate.

En tanto, Florencia Krzeczek está acusada de haber ocultado presuntamente el teléfono de Lotocki para evitar que fuera encontrado por los investigadores.

El proceso actual es diferente del juicio por las lesiones sufridas por Silvina Luna, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis. En esa causa, Lotocki fue condenado a ocho años de prisión por lesiones graves y estafa.

El acusado ya había declarado en septiembre ante el mismo tribunal por la investigación relacionada con la muerte de Zárate. En aquella oportunidad, sostuvo: “Nunca estuvo solo ni librado al azar; siempre estuvo muy bien cuidado”. Posteriormente, el tribunal ordenó su detención en esa causa a pedido del fiscal general Sandro Abraldes.