El Niño: otro fin de semana con lluvias y sin sol en el AMBA + Agregar ámbito en









La inestabilidad se extenderá hasta el inicio de la semana con un marcado descenso de la temperatura.

Las temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires sufrirán una caída pronunciada. Pexels

El Área Metropolitana de Buenos Aires atravesará un nuevo período de inestabilidad en el clima que se extenderá durante los próximos días. Las condiciones meteorológicas estarán marcadas por la presencia de abundante nubosidad, precipitaciones intermitentes y una baja de las temperaturas provocada por el ingreso de viento del sector sudeste.

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Este escenario se enmarca en un contexto de constantes lluvias que afecta a diversas regiones del país. Mientras que en el noreste argentino se prevén los mayores acumulados de agua en provincias como Misiones y Formosa, la región metropolitana experimentará un fin de semana frío y húmedo con mejoras recién hacia el inicio de la próxima semana.

Cómo estará el clima en el AMBA este fin de semana Luego de las tormentas registradas el jueves, el viernes 23 se presenta con cielo cubierto y escasas probabilidades de precipitaciones. Sin embargo, la inestabilidad regresa a partir del sábado 24 con el desarrollo de chaparrones durante la mañana. El domingo 25 se prevén lloviznas y lluvias aisladas hacia el mediodía y la tarde.

El cambio de masa de aire provocará además un descenso en la temperatura en toda la región. Las marcas máximas se ubicarán en los 18 grados el sábado y caerán hasta los 16 el domingo.

El momento de mayor frío se registrará entre la noche del domingo y la mañana del lunes 26, con registros mínimos de 8 grados en la Ciudad y cifras inferiores en distintos puntos del conurbano. La estabilidad comenzará a consolidarse recién a partir del lunes, con baja probabilidad de precipitaciones.

El Niño se quedará durante el verano en la Argentina A escala nacional, las proyecciones confirman la vigencia del fenómeno de El Niño, el cual mantendrá su influencia sobre el territorio durante el trimestre de verano comprendido por diciembre, enero y febrero. Según los informes del Servicio Meteorológico Nacional, las probabilidades de que esta alteración climática se extienda a lo largo de toda esta temporada alcanzan el 100%. Este evento se desencadena por el calentamiento de las aguas del océano Pacífico ecuatorial y genera en la Argentina un incremento de las precipitaciones por encima de los promedios históricos. El impacto se siente de manera directa en el Litoral y en provincias como Buenos Aires, donde el patrón de humedad favorecerá la ocurrencia de tormentas periódicas alternadas con jornadas de calor extremo. Precauciones ante lluvias constantes Ante la perspectiva de lluvias intensas vinculadas a este fenómeno meteorológico para la temporada de primavera-verano, los organismos oficiales difundieron una serie de recomendaciones enfocadas en la prevención de riesgos. Antes de la tormenta : se debe realizar la limpieza de canaletas, desagües y patios, evitar tirar basura en la vía pública y asegurar elementos que puedan ser desplazados por el viento. Además, se aconseja resguardar documentos en bolsas herméticas, disponer de tres litros de agua potable por persona al día, contar con alimentos no perecederos, dinero en efectivo y linternas con pilas de repuesto

: se debe realizar la limpieza de canaletas, desagües y patios, evitar tirar basura en la vía pública y asegurar elementos que puedan ser desplazados por el viento. Además, se aconseja resguardar documentos en bolsas herméticas, disponer de tres litros de agua potable por persona al día, contar con alimentos no perecederos, dinero en efectivo y linternas con pilas de repuesto Durante el temporal : se indica evitar salidas innecesarias, no cruzar calles o puentes anegados ni manipular instalaciones eléctricas húmedas. Al aire libre, es necesario buscar refugio lejos de árboles o estructuras inestables y mantener el celular cargado para recibir avisos oficiales

: se indica evitar salidas innecesarias, no cruzar calles o puentes anegados ni manipular instalaciones eléctricas húmedas. Al aire libre, es necesario buscar refugio lejos de árboles o estructuras inestables y mantener el celular cargado para recibir avisos oficiales Después de las lluvias: se recomienda no manipular ramas sobre cables caídos ni transitar por cursos de agua con caudal elevado. Ante emergencias, se debe comunicar con Protección Ciudadana (0800-666-2447), la Policía (911) o Bomberos (100)

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