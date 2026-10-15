El Niño recién comienza y advierten que "se intensificará entre octubre y febrero"

Una especialista de la central de Yacyretá explicó que las lluvias y el aumento de los caudales en los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay marcarán la evolución de este proceso climático durante los próximos meses.

Advierten que lo más intenso de El Niño podría llegar entre octubre y febrero.

El fenómeno de El Niño se intensificará entre octubre y febrero y podría mantener elevados los niveles de los ríos de la cuenca del Plata durante varios meses , según advirtió María Alejandra Cristanchi, jefa del sector de Hidrología de la Central Hidroeléctrica Yacyretá. La especialista señaló que el proceso climático ya se refleja en las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay y anticipó que el pico de la creciente actual se esperaba entre el miércoles y el jueves.

“El Niño recién está empezando y, de acuerdo a lo que manifiestan los especialistas, se intensificará de octubre a febrero. Es un Niño muy fuerte”, afirmó Cristanchi en diálogo con Radio Mitre.

La ingeniera explicó que se trata de un fenómeno de alcance regional que afecta de manera simultánea a las cuencas de los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay. En ese sentido, remarcó: “Es un fenómeno natural y global que nos está afectando” .

La evolución de las lluvias y el comportamiento de los cursos de agua serán determinantes durante los próximos meses. De acuerdo con la especialista, las consecuencias hidrológicas no se limitarán a la crecida actual, sino que podrían extenderse durante buena parte de la temporada.

La Central Hidroeléctrica Yacyretá abrió las 18 compuertas de su vertedero principal el domingo. La medida se tomó como parte de las operaciones de la represa ante el fuerte incremento del agua que llega al embalse.

Cristanchi indicó que la situación estuvo vinculada tanto con el aumento de las descargas de otras centrales hidroeléctricas ubicadas río arriba como con las intensas precipitaciones registradas en la cuenca del río Iguazú. Las lluvias, que se produjeron entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo, superaron ampliamente las previsiones de los equipos técnicos.

La combinación de estos factores aceleró el ingreso de agua a Yacyretá y contribuyó al aumento de los caudales en la región. Por eso, el seguimiento de los niveles de los ríos resulta clave para anticipar la evolución de la creciente y evaluar sus posibles consecuencias en las localidades ribereñas.

Las proyecciones para los próximos meses mantienen la atención sobre el Litoral, donde las lluvias y las crecidas ya provocaron complicaciones en distintos puntos.