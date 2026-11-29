El domingo tendrá temperaturas elevadas y condiciones estables en el AMBA. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa precipitaciones para el martes, con un descenso térmico a partir del miércoles.

Buenos Aires y el conurbano tendrán una jornada de calor, con temperaturas máximas de entre 33° y 34°. El cielo estará parcialmente nublado, con vientos del norte que rotarán al nordeste y sin probabilidad de lluvias durante este domingo.

La Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense tendrán un domingo de mucho calor , con temperaturas máximas de entre 33° y 34° . Para este 29 de noviembre no se esperan lluvias, pero el tiempo cambiará durante la próxima semana. Según el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), podrían registrarse tormentas aisladas el martes .

Este domingo tenddrá un cielo parcialmente nublado y temperaturas elevadas. La mínima estará entre los 22° y los 25°, mientras que por la tarde la máxima llegará a los 33° o 34°.

Durante la mañana, el viento soplará desde el norte y luego cambiará hacia el nordeste. Se esperan velocidades de hasta 22 kilómetros por hora.

Por la noche, la temperatura bajará y se ubicará entre los 26° y los 28° . De todas formas, seguirá haciendo calor y no se esperan lluvias durante el día.

El pronóstico anticipa la posibilidad de tormentas aisladas para el martes . Será la jornada con mayores probabilidades de lluvia en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

El AMBA tendrá un domingo de calor, con máximas de entre 33° y 34° y sin lluvias. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), podrían llegar tormentas aisladas el martes, seguidas de un descenso de temperatura durante el miércoles y el jueves. Hacia el viernes, las máximas volverán a subir y podrían alcanzar los 29°.

Según el SMN, durante la madrugada y la mañana el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura mínima de 24°. Por la tarde y la noche podrían desarrollarse tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de hasta el 40%. La máxima alcanzará los 31°.

Para el miércoles se espera un descenso de temperatura. La mínima será de 18°y la máxima llegará a los 25. El cielo estará parcialmente nublado y habrá una baja probabilidad de lluvias, de hasta el 10%, durante la madrugada y la mañana.

Además, se esperan ráfagas de viento del sudeste que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el tiempo durante la semana

El jueves continuará el tiempo más fresco, con una mínima de 14° y una máxima de 24. El cielo estará parcialmente nublado y el viento cambiará del noreste al este.

Para el viernes, en cambio, se espera un nuevo aumento de temperatura. La mínima será de 18° y la máxima llegará a los 29, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

Así, después de un domingo de calor, el AMBA podría tener lluvias el martes y temperaturas más bajas durante la mitad de la semana. Hacia el viernes, el termómetro volverá a subir.