Escándalo por bullying en Catamarca: investigan a un colegio para determinar su responsabilidad en el caso

El Ministerio de Educación de Catamarca inició un sumario administrativo contra el Colegio Pía Didoménico por un caso de acoso escolar durante un viaje de egresados a Bariloche. La institución difundió un comunicado tras la viralización de un video en el que una alumna reconoció las agresiones contra una compañera.

El Colegio Pía Didoménico , de Catamarca , quedó bajo investigación después de que se conociera un grave caso de bullying y hostigamiento contra una estudiante de sexto año , ocurrido durante un viaje de egresados a Bariloche . Ante la repercusión pública, las autoridades educativas provinciales iniciaron un sumario administrativo , mientras que la institución aseguró que intervino con “responsabilidad y celeridad” .

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El episodio adquirió notoriedad luego de que una de las adolescentes señaladas como agresoras publicara un video en sus redes sociales en el que reconoció las burlas y los maltratos que ejerció, junto con otras compañeras, contra la víctima.

En la grabación, la estudiante describió diferentes situaciones de acoso y admitió que las agresiones se produjeron de manera reiterada, incluso frente a otros integrantes del contingente.

“La mina empezó a llorar, como si le hubieran matado a la madre al frente. Nosotras no parábamos, los chicos tuvieron que decirnos ‘se están yendo al choto, paren’ . Sí, la verdad, nos fuimos un poco al choto bardeándola con el video, pero que se cague”, expresó.

Las declaraciones provocaron una fuerte reacción en la comunidad educativa, especialmente porque la adolescente también hizo referencia a un episodio anterior relacionado con la difusión no consentida de material íntimo de la víctima.

Según la información difundida sobre el caso, ese hecho se originó en abril, cuando compañeros de la estudiante accedieron a su teléfono celular sin autorización.

El video que desató el escándalo por bullying en Catamarca

Durante su relato en Instagram, la adolescente reconoció que las agresiones continuaron durante el viaje de egresados y describió situaciones de hostigamiento en un boliche. “Le dio un brote psicótico, se sacaba los pelos y yo lo disfrutaba”, afirmó al referirse a la reacción de su compañera frente a los maltratos.

En otro tramo, relató un episodio en el que le arrojó agua a la víctima: “Agarré todo el vaso, la miré y le hice esto. Me quedo así hasta que no se vació el vaso, no se lo dejé de tirar encima, la mina no hacía nada, estaba así mientras le caía toda el agua”.

La estudiante también admitió que las burlas no fueron hechos aislados, sino que formaban parte de una conducta reiterada contra la adolescente afectada. “Cada vez que teníamos oportunidad de bardearla, la barbeábamos; cada vez que pasaba por al lado le gritábamos podrida”, sostuvo.

La difusión de estas declaraciones incrementó los cuestionamientos hacia el establecimiento educativo y motivó la intervención de las autoridades provinciales, que comenzaron a evaluar qué medidas se adoptaron para proteger a la alumna.

Qué dijo el Colegio Pía Didoménico sobre las denuncias de acoso escolar

Después de la viralización del video, el Colegio Pía Didoménico publicó un comunicado oficial en el que afirmó que actuó con responsabilidad y rapidez desde que tomó conocimiento de la situación.

El comunicado oficial del colegio.

Las autoridades del establecimiento aseguraron que mantuvieron contacto con los organismos correspondientes para abordar el caso y garantizar el acompañamiento de los estudiantes involucrados.

“Desde entonces, se ha trabajado de manera articulada con las autoridades ministeriales pertinentes, conforme a sus respectivas competencias y al marco normativo vigente, a fin de propiciar las intervenciones y acciones de acompañamiento necesarias”, sostuvieron.

Además, la institución manifestó su compromiso con la protección de los derechos de los adolescentes y la necesidad de preservar su integridad durante el desarrollo de las investigaciones.

“La institución reafirma su compromiso con el cuidado integral de sus estudiantes, priorizando el respeto por sus derechos, su intimidad y su dignidad, así como la protección de su bienestar psicológico y emocional”, agregaron.

Sin embargo, la respuesta del colegio recibió cuestionamientos por parte de allegados a la víctima, quienes señalaron que integrantes del personal docente tenían conocimiento previo de las situaciones de hostigamiento que se producían en el aula.

En paralelo, estudiantes y familiares organizaron una sentada pacífica frente al establecimiento para expresar su solidaridad con la adolescente afectada.

Según informó el medio local El Ancasti, los manifestantes exhibieron carteles con la consigna “Las mujeres no olvidamos lo que la Justicia ignora”, en reclamo de respuestas institucionales frente a lo ocurrido.

La Justicia investiga dos causas y analiza sanciones contra el colegio

El caso también avanzó en el ámbito judicial, donde se abrieron dos expedientes relacionados con los hechos denunciados. La primera investigación quedó a cargo de la Fiscalía Penal Juvenil, encabezada por Guillermo Narváez, que imputó a tres adolescentes por la presunta producción y distribución de representaciones sexuales explícitas de una persona menor de 18 años.

El episodio ocurrió en el Colegio Pía Didoménico. SDA

La segunda causa, de acuerdo con lo publicado por El Esquiú, se encuentra bajo la responsabilidad de la Fiscalía de Instrucción Nº 7, conducida por Paola González Pinto, y se concentra en el presunto hostigamiento sistemático y sus consecuencias psicológicas sobre la víctima.

Por su parte, el Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca dispuso una inspección del Colegio Pía Didoménico para determinar cómo actuaron las autoridades escolares frente a las denuncias.

Durante el procedimiento, la cartera educativa exigió a la institución la presentación de un informe detallado en un plazo de 24 horas, con el objetivo de reconstruir las intervenciones realizadas y establecer eventuales responsabilidades.

Asimismo, el Gobierno provincial resolvió iniciar un sumario administrativo para evaluar posibles incumplimientos de la normativa vigente y determinar si corresponde aplicar sanciones al establecimiento.

De esta manera, la investigación buscará esclarecer tanto las responsabilidades individuales por las agresiones denunciadas como la actuación de las autoridades escolares ante una situación de acoso que, según los testimonios difundidos, se extendió durante un período prolongado.