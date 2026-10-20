Feriado el 23 de octubre en algunas localidades de Buenos Aires: a quiénes les corresponde el día libre + Agregar ámbito en









Dos municipios bonaerenses van a tener una jornada especial por sus aniversarios fundacionales, pero el alcance dependerá de cada actividad laboral.

Algunas localidades bonaerenses tendrán una jornada especial el viernes 23 de octubre. Freepik

El viernes 23 de octubre va a llegar un feriado en dos localidades de la provincia de Buenos Aires. La medida se debe a celebraciones por aniversarios fundacionales y va a tener un alcance distinto según el sector laboral.

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Es importante tener en cuenta que no todos los trabajadores tendrán el día libre. La disposición alcanza de manera directa a ciertos organismos públicos, pero en el sector privado la adhesión va a depender directamente de cada empleador.

San Antonio de Areco y General Pinto celebrarán sus aniversarios fundacionales con un esquema particular de actividades. Magnific Qué municipios bonaerenses tendrán una jornada especial Las localidades alcanzadas son San Antonio de Areco y General Pinto, ambas con celebraciones por sus aniversarios fundacionales el viernes 23 de octubre. La jornada alcanza a la Administración Pública provincial y al Banco de la Provincia de Buenos Aires en los distritos involucrados.

Para la industria, el comercio y otras actividades privadas, en cambio, el feriado tiene carácter optativo. Esto significa que la actividad puede continuar normalmente si así lo dispone el empleador.

El descanso alcanzará a ciertos organismos públicos, pero en el sector privado será optativo. Magnific Quiénes podrán aprovechar el fin de semana largo El beneficio será para quienes trabajen en los sectores públicos alcanzados por la disposición y tengan descanso durante esa fecha. Como el 23 de octubre cae viernes, podrán unirlo con el sábado 24 y el domingo 25 para formar un fin de semana de tres días.

En el sector privado, la situación cambia, ya que los comercios, industrias y otras actividades podrán decidir si adhieren o no al descanso. La jornada tampoco tiene alcance nacional ni provincial general. Se trata de una conmemoración local limitada a los municipios involucrados. Después de octubre todavía quedan feriados nacionales y días no laborables antes de que termine 2026. Freepik Calendario de los feriados que faltan en 2026 Después del 23 de octubre todavía quedan varias fechas destacadas dentro del calendario nacional de 2026. Entre ellas aparecen feriados trasladables, días turísticos y jornadas inamovibles. lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20

lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos

martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

viernes 25 de diciembre: Navidad A estas fechas se le suman las jornadas especiales que puedan establecer provincias y municipios por aniversarios, fiestas patronales u otras conmemoraciones. El calendario oficial distingue entre feriados nacionales, días no laborables y fechas trasladables, por lo que las condiciones de descanso y pago pueden variar según cada caso.