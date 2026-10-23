Finde extra largo: las 3 localidades bonaerense que tendrán feriado el próximo 26 de octubre

Varios habitantes de la provincia de Buenos Aires tendrán la posibilidad de contar con un fin de semana largo en el cierre del mes.

Muchos bonaerenses se verán beneficiados por el fin de semana largo.

El lunes 26 de octubre será un día no laborable para parte de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. La fecha forma parte del calendario de feriados locales y permitirá extender el descanso desde el sábado 24, aunque la medida no alcanzará a todos los sectores.

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El Gobierno bonaerense confirmó las fechas especiales de octubre mediante una serie de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial. Las disposiciones también establecen cómo funcionarán las dependencias públicas y qué ocurrirá con las actividades privadas.

Las localidades que tendrán feriado el lunes 26 de octubre son Suipacha, Marcos Paz y General Las Heras . Las tres celebrarán sus respectivos aniversarios fundacionales, motivo por el cual tendrán un día de descanso adicional y parte de sus trabajadores podrán disfrutar de un fin de semana largo.

Estas jornadas son ideales para planificar una escapa rápida por el fin de semana largo.

En Suipacha y Marcos Paz, la fecha quedó establecida mediante la Resolución 467/2026 del Ministerio de Gobierno bonaerense. General Las Heras fue incorporada a través de la Resolución 489/2026, que también contempla el aniversario fundacional de ese distrito.

Las disposiciones alcanzan a la administración pública y al Banco Provincia en los partidos correspondiente s, mientras que las actividades comerciales e industriales tendrán condiciones diferentes.

Cómo funcionarán los servicios públicos

Durante el lunes 26 de octubre, las dependencias de la administración pública provincial alcanzadas por la medida no tendrán su funcionamiento habitual. Tampoco abrirán las sucursales del Banco Provincia ubicadas en las tres localidades, aunque seguirán disponibles los cajeros automáticos y los servicios de banca digital.

Las escuelas también suspenderán las clases durante esa jornada. El calendario escolar bonaerense contempla la interrupción de las actividades educativas por los aniversarios fundacionales de las ciudades y los distritos, tanto en establecimientos de gestión estatal como privada.

En cuanto a los servicios municipales, cada comuna podrá establecer modificaciones en la recolección de residuos y otras prestaciones. Las guardias de emergencia se mantendrán, mientras que los horarios de atención administrativa dependerán de las disposiciones locales.

Para los trabajadores de comercios, industrias y demás empresas privadas, el descanso será optativo. Los supermercados y establecimientos gastronómicos podrán abrir normalmente, ya que cada empleador tendrá la posibilidad de mantener la actividad o conceder el día libre.

Este descanso no será para todos, pero si beneficiará enormemente a quienes alcance. Freepik

Los próximos feriados nacionales

Después de octubre, el próximo feriado nacional será el lunes 9 de noviembre, establecido por la visita del papa León XIV a la Argentina. La medida permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días en todo el país.

La presencia del pontífice también traerá fechas especiales en determinadas jurisdicciones. El martes 10 de noviembre será feriado en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, mientras que el miércoles 11 de noviembre corresponderá exclusivamente a la provincia de Buenos Aires.

El siguiente descanso nacional llegará el lunes 23 de noviembre, cuando se conmemore el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20.

En diciembre habrá otras tres fechas importantes. El lunes 7 será día no laborable con fines turísticos, seguido por el feriado nacional del martes 8 por el Día de la Inmaculada Concepción de María. El último feriado del año será el viernes 25 de diciembre, por Navidad.