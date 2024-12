Fuerte incendio en el Campo de Golf de Palermo: no hubo heridos

El Campo de Golf ubicado en el barrio porteño de Palermo fue el escenario de un fuerte incendio que se desarrolló este martes al mediodía. Una serie de árboles fueron consumidos por el fuego sobre la calle Ernesto Tornquist pero, afortunadamente, no hubo heridos.

Las llamas alcanzaron más de tres metros de altura y rodearon el perímetro del lugar. Fue en la arboleda donde se concentró el fuego, zona donde también se ubican las redes a gran altura para que no salgan las pelotas del campo de golf.

Al lugar asistieron dotaciones de Bomberos de la Ciudad de Palermo y Belgrano, quienes lograron controlar las llamas pasadas las 15.30. Además, ambulancias del SAME y personal de la Comisaría 14 C de Policía de la Ciudad se hizo presente, aunque finalmente no se reportaron personas heridas.