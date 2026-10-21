Ganancias: cómo presentar la nueva declaración jurada web de ARCA

Las empresas con cierres desde junio de 2026 ya pueden dejar atrás el aplicativo SIAP y probar el nuevo servicio online antes de que sea obligatorio.

ARCA puso en marcha una nueva modalidad para presentar Ganancias.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) habilitó una nueva herramienta para confeccionar y presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias de personas jurídicas. El sistema funciona completamente online y, durante una primera etapa, convivirá con el SIAP.

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El cambio ya puede empezar a usarse para ejercicios comerciales cerrados desde junio de 2026. Hasta el 28 de febrero de 2027 será optativo, pero desde el 1 de marzo de ese año pasará a ser obligatorio para los períodos alcanzados.

El nuevo servicio se denomina “Ganancias Personas Jurídicas” y permite armar la declaración directamente desde la web de ARCA, sin necesidad de trabajar con un programa instalado de manera local. Para ingresar se necesita Clave Fiscal con nivel de seguridad 2 o superior. La plataforma incorpora información que ARCA ya tiene registrada, como:

La declaración jurada podrá hacerse directamente desde la web con Clave Fiscal.

También puede pasar automáticamente quebrantos y saldos a favor de declaraciones anteriores. De todas formas, durante el primer período en el que una empresa use el nuevo servicio, esos datos de arrastre deberán cargarse manualmente. Además, la ganancia de fuente argentina, la de fuente extranjera y los ajustes positivos o negativos pueden gestionarse dentro de una misma pantalla.

La declaración se confecciona directamente desde la página oficial del organismo. El procedimiento general es:

Las empresas con cierres desde junio de 2026 ya pueden optar por el nuevo servicio “Ganancias Personas Jurídicas”.

ingresar a ARCA con CUIT y Clave Fiscal

acceder al servicio “Ganancias Personas Jurídicas”

completar la información correspondiente al ejercicio comercial

revisar los datos precargados por el organismo

incorporar la información que no aparezca automáticamente

determinar el resultado impositivo

generar y presentar el formulario F. 713

La elección del sistema también tendrá consecuencias en caso de necesitar una corrección posterior. Si la declaración original fue presentada desde SIAP, las rectificativas deberán continuar por esa vía. Si se usó el servicio web, cualquier rectificación posterior tendrá que hacerse desde la nueva plataforma.

Para las empresas con cierre de ejercicio en junio de 2026, los vencimientos informados para noviembre se distribuyen según la terminación de CUIT:

0, 1, 2 y 3: 13 de noviembre

4, 5 y 6: 16 de noviembre

7, 8 y 9: 17 de noviembre

La elección entre SIAP y la plataforma web también definirá por qué vía deberán presentarse futuras rectificativas. Pexels

Qué empresas pueden utilizar el nuevo sistema web

La herramienta alcanza a sociedades, empresas unipersonales, fideicomisos y otros sujetos que practiquen balances comerciales y estén comprendidos en el régimen de Ganancias para personas jurídicas. Durante la etapa de transición, pueden utilizarla aquellos cuyos ejercicios comerciales hayan cerrado a partir de junio de 2026 inclusive. El cronograma quedó dividido en dos etapas:

19 de octubre de 2026 al 28 de febrero de 2027: se puede elegir entre el servicio web y SIAP

desde el 1° de marzo de 2027: el sistema web pasa a ser obligatorio

Las declaraciones originales y rectificativas correspondientes a ejercicios con cierres anteriores a junio de 2026 seguirán presentándose a través de SIAP.

Desde marzo de 2027, el sistema online de ARCA pasará a ser obligatorio para los ejercicios alcanzados. Pexels

Qué cambia entre el aplicativo SIAP y la nueva plataforma de ARCA

La diferencia principal está en la forma de trabajar, ya que SIAP requiere instalar y administrar un aplicativo en una computadora. La nueva herramienta funciona directamente desde el entorno web de ARCA y centraliza la información usada para confeccionar la declaración. Los cambios principales son: