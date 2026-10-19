Monotributo Social: ARCA exigirá factura electrónica obligatoria desde noviembre

La forma de documentar las operaciones va a modificarse y los comprobantes en papel van a quedar reservados para situaciones excepcionales.

Desde noviembre cambiará la forma de emitir comprobantes para un grupo de pequeños contribuyentes alcanzados por ARCA.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) incorporará a los monotributistas sociales al régimen obligatorio de facturación electrónica. El cambio va a empezar a regir el 1 de noviembre de 2026 y también alcanzará a los trabajadores independientes incluidos en el Monotributo Promovido.

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Desde esa fecha, los talonarios manuales dejarán de ser una opción, ya que los contribuyentes deberán usar los sistemas digitales de ARCA para registrar sus operaciones y solo podrán recurrir al papel cuando un inconveniente les impida emitir el comprobante electrónico.

La Resolución General 5893/2026 amplía el grupo de contribuyentes obligados a emitir comprobantes electrónicos. A partir del 1 de noviembre, los monotributistas sociales y los trabajadores independientes promovidos tendrán que usar esta modalidad para documentar sus ventas o prestaciones de servicios.

Los monotributistas sociales deberán usar la factura electrónica como modalidad habitual desde el 1 de noviembre.

El cambio elimina la posibilidad de elegir libremente entre factura electrónica y talonarios impresos. Además, ARCA controla la actividad de quienes permanecen dentro del Monotributo Social y, según la información aportada, el organismo verifica que se emitan al menos seis comprobantes por semestre.

Hay que tener en cuenta que no alcanzar ese mínimo puede derivar en una baja de oficio del régimen. Por eso, además de adaptarse al nuevo sistema digital, los contribuyentes deberán mantener una facturación regular que permita acreditar el desarrollo de la actividad económica declarada.

El trámite podrá realizarse desde "Comprobantes en Línea" o con el Facturador de ARCA en dispositivos móviles. Magnific

Cómo emitir la factura electrónica desde el sistema de ARCA

El trámite se hace desde la página de ARCA usando CUIT y Clave Fiscal. Una vez dentro del sistema, el contribuyente deberá ingresar al servicio "Comprobantes en Línea". El procedimiento incluye los siguientes pasos:

seleccionar el contribuyente

elegir un punto de venta habilitado

generar un nuevo comprobante

indicar la fecha de emisión

seleccionar el concepto correspondiente

completar los datos de la operación

ingresar la información del receptor cuando corresponda

informar el importe

revisar los datos y confirmar la emisión

Una vez generado el comprobante, la factura electrónica puede descargarse, guardarse o entregarse al cliente. También se podrá utilizar el Facturador de ARCA desde dispositivos móviles, una alternativa para quienes necesiten emitir comprobantes sin entrar desde una computadora.

En los casos en los que el monotributista todavía no tenga un punto de venta electrónico habilitado, ARCA podrá crearlo de oficio y asociarlo al domicilio fiscal declarado con la opción "Factura en línea - Monotributo". Luego, el contribuyente podrá incorporar otros puntos de venta o modificar los existentes.

Las facturas en papel quedarán reservadas para fallas o situaciones excepcionales y deberán contar con CAI vigente. Pexels

¿Cuándo se podrán seguir usando las facturas impresas o en papel?

Desde noviembre, los comprobantes físicos van a quedar reservados para situaciones excepcionales. Podrán usarse cuando exista un inconveniente que impida temporalmente acceder a los sistemas electrónicos de ARCA. En esos casos, las facturas impresas deberán contar con un Código de Autorización de Impresión (CAI) vigente.

El cambio obliga especialmente a quienes todavía trabajan únicamente con talonarios a verificar antes del 1 de noviembre que tengan: