Gobierno recibe pedido para impulsar una Ley Nacional de Remises y modernizar la actividad

Del encuentro con Francos en Casa Rosada participaron Mario Araujo, presidente de Cámara Argentina de Agencias de Remise y de la Agencia New First Class; Estela Jonneret, vicepresidente de Cámara y de Remises Universal; Javier Di Pace, secretario de la Cámara y de la empresa Auto Instar; Alberto Copari, subsecretario de la Cámara y de la firma The Best Drivers; Fernando Estraubou, tesorero de la entidad y de Premise Car; Pablo Cabrera, vocal de la Cámara y de Remises Las Leñas, y Julio Argentino Barrientos, presidente Asociación de Titulares de Autos de Remise.