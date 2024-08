Remiseros presentaron petitorio de 14 puntos para evitar competencia desleal con las App de autos

Alejandro Poli explicó la iniciativa conjunta. “Consensuado los puntos y los enviamos a través de un pedido de audiencia al Gobierno porteño para reformar en la ordenanza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, dijo. Y agregó: “La unidad de las tres instituciones, que no sólo somos los firmantes del Convenio Colectivo de Trabajo, sino que nos hemos puesto de acuerdo para avanzar contra aquellos que no están cumpliendo con la función que le corresponde”.

¿Cuáles son los pedidos de los remiseros al Gobierno porteño?

El petitorio de las tres entidades incluye estos 14 pedidos para el Gobierno de la Ciudad:

Entrega de créditos a tasa accesible para los choferes de remises habilitados Exenciones de Ingresos Brutos como tiene los taxis Reducción del pago de patentes para vehículos habilitados (Ley 1.011 del 2003) Modificar la Ordenanza 47.561 y permitir la habilitación de vehículos con motor de 1.100 cilindradas a 1.400 para remise, además de autos eléctricos y los híbridos. Instar a las fuerzas de seguridad y tránsito a distinguir entre “detenerse y estacionar” para los remises para evitar multas. Subsidiar los peajes de la Ciudad para remises habilitados. Permitir la circulación por la zona céntrica y otras áreas limitadas (Av. Las Heras) para poder llevar pasajeros a hoteles. Permitir ingreso de remises a la zona de arribos internacionales y nacionales del Aeroparque Jorge Newbery como a los taxis. Habilitar para circular con licencia en la ciudad de Buenos Aires autos radicados en el Conurbano. Esto evita declaración de domicilios falsos. Reconocer como válida la Licencia Profesional de conducir emitida en cualquier jurisdicción del país. Agilización de los trámites de renovación de las habilitaciones para las agencias de remises y excluir el requisito de poseer cochera. Pedir a la Enacom la inhabilitación de todas las aplicaciones de autos que no cumplan con los requisitos establecidos por sentencia judicial. Promover el uso de las aplicaciones si cumplen las leyes impositivas y de habilitación. Cumplir efectivamente los incisos F, G, H, I del artículo 5 del decreto 167/1998 que determina los “objetivos y funciones” que justifican la creación del Registro Único de Remise (RUREM).

Poli y los otros dirigentes del sector se mostraron “convencidos” que la “tecnología llegó para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, del servicio y de los pasajeros”, pero advirtieron que “esta tecnología tiene que cumplir con los impuestos, como cumplimos las agencias de remis”.

“Hay muchas agencias de remis que ya han construido su propia Aplicación y creemos que es fundamental que las Apps estén dentro del sistema, por eso vamos a pedir que se sigan incrementando los operativos contra las aplicaciones ilegales como Uber y Didi, que no están registradas y que no tienen autos habilitados. Nosotros no estamos de acuerdo en que se vayan del país, estamos de acuerdo en que sigan trabajando, pero siempre y cuando cumplan con los mismos requisitos de las leyes de tránsito y transporte que cumplimos las agencias de remis”, remarcó el sindicalista.

Desde la Federación también anunciaron que a partir de ahora y, tras el pedido de audiencia al jefe del Gobierno porteño, Jorge Macri, lanzarán una batería de denuncias contra quienes no cumplan, no hagan cumplir la ordenanza y no hagan los controles necesarios. “Avanzaremos con las denuncias penales correspondientes por mal desempeño funcionario público porque nosotros sabemos que tenemos derechos y también obligaciones, pero resulta que estamos cumpliendo con las obligaciones y no se respetan los derechos”, sentenció Poli.

La Farem remarcó que hoy las agencias de remis pagan sus habilitaciones, registran sus autos y los trabajadores están dentro del convenio laboral 773-2019, mientras que los autos de las aplicaciones no se sabe su procedencia, ni quién los maneja y no hay seguridad. “La gente toma una Aplicación de estas transnacionales ilegales que no tienen CUIT en la Argentina, como el caso de Uber, y nadie sabe quién es el que maneja, nadie sabe si ese vehículo es de buena procedencia o no, porque no está declarado en ningún lado. No sólo el vehículo no tiene habilitación, sino que tampoco tiene seguro para personas transportadas”, advirtió el gremialista.

Además, alertó por una nueva modalidad en crecimiento que es sobre el alquilar de autos para ser chofer de aplicaciones. “Estamos viendo que se alquilan autos y la gente viene a Capital Federal a hacer servicios de aplicaciones ilegales, y resulta que los autos los alquilan a personas que no son ni siquiera los dueños de los autos. Es importante que el Gobierno de la Ciudad le abra las puertas a las Aplicaciones, a partir de que cumplan los requisitos que cumplen las agencias de remís”, expresó Poli.

“No estamos en contra de que las Aplicaciones se instalen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que sí estamos en contra es que se instalen ilegalmente. Si nosotros pagamos impuestos que también paguen ellos”, concluyó.

