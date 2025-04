Charlas de quincho: Milei entra en campaña, cupos eléctricos a medida, yacimientos (in) seguros y gestores que cruzan el charco

El Gobierno vivió como un triunfo la s alida del cepo y el paso a un nuevo esquema cambiario , entre bandas, que tuvo su debut el lunes. El dólar no se disparó , aunque preocupa la inflación, que en la Casa Rosada atacan con métodos morenistas: lejos del libre mercado, la oferta, la demanda y coso, el propio Javier Milei salió a pedir a la población que no compre a quienes aumenten los precios.

Las tensiones sigue.n, con productores enojados por el látigo libertario que los empuja a liquidar bajo amenaza de mayores retenciones. Es que los dólares de la cosecha gruesa son fundamentales para el Gobierno, para mostrar que la divisa flotará más cerca del piso que del techo de la banda, un valor que claramente no le sirve a los empresarios del agro, ya que esperaban que la apertura significara una mejora respecto al "blend" con el que liquidaban hasta aquí. Una pulseada que seguirá en estos días, en la que también tallan gobernadores de la Región Centro y legisladores con proyectos propios , en un Congreso que acechará a Milei en estos días con el caso $LIBRA, que pretenden mantener vivo como una llama olímpica, al menos hasta las elecciones.

"El valor del dólar sigue siendo político" , mencionaba con pesar un diputado peronista en una cena en Villa del Parque, en un local destacado por la calidad de sus quesos. El análisis lo realizó ante un consultor y ejecutivos de las finanzas, y expresó que si se mantuvo la estabilidad esta semana es porque la oposición no tiene una propuesta seria y perdió la confianza de la sociedad. Desde ya, no dejó de prever que después de las elecciones será otro cantar, y que el Fondo sólo le da algo de aire a Milei. "También queda claro que el FMI juega políticamente" , expresaba, respecto a lo que entendió como "un nuevo préstamo electoral". En ese mismo escenario, un economista de trayectoria y con pasado en la gestión pública auguró que el Gobierno podrá mantener la estabilidad "hasta agosto". Es decir, dos meses antes del llamado a las urnas. La pregunta es que pasará cuando las empresas tampoco tengan cepo, paguen importaciones, giren dividendos. Falta para eso.

Otro cónclave se dio el lunes en un local que gana terreno en la rosca, ubicado en el corazón del hipódromo de San Isidro , y que empieza a desplazar para esas lides a otros restaurantes más expuestos. Allí, entre pastas negras con mariscos, pomeladas y ojos de bifes, un empresario se quejaba ante pares por la poca previsión del Gobierno. Es que no dio margen a quienes habían realizado operaciones con dólares financieros el viernes para que pudieran entrar al MULC, en esa suerte de borrón y cuenta nueva que ofreció el Palacio de Hacienda . "Hicimos una operación de contado con liqui el viernes. Ahora tenemos dos posibilidades: o la desarmamos hoy y perdemos $200 millones, o la mantenemos y no entramos al MULC por tres meses", se quejaba, con vista a la pista de césped de San Isidro. Claro, es que todos coincidieron es que los grandes jugadores de su sector conocían la jugada de antemano y se evitaron esos infortunios.

También hubo movidas de campaña, en especial en la Ciudad de Buenos Aires, corrillos por el cupo para ingresar autos híbridos y eléctricos sin aranceles que favorece a unos pocos, así como nuevos quinchos en Vaca Muerta. Una renuncia en Uruguay prepara gestores inmobiliarios también de este lado del charco. Conan y una secretaría para tener razón.

LLA activa la campaña

Superada la semana de anuncios económicos y con el primer desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) ya en las arcas, el Gobierno se enfoca en la campaña electoral, que tendrá una prueba de fuego clave el próximo 18 de mayo, cuando se midan los candidatos porteños.

En este marco, el presidente Javier Milei se mostrará está semana con su vocero, Manuel Adorni, primero en la lista violeta en la Ciudad de Buenos Aires. En Casa Rosada mantienen en secreto la locación elegida para una recorrida que encabezaran juntos en los próximos días, a tono con la línea discursiva de la campaña, que reza “Adorni es Milei”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/MenemMartin/status/1913422383857217858&partner=&hide_thread=false ADORNI es Milei. pic.twitter.com/8erLRDr2gm — Martin Menem (@MenemMartin) April 19, 2025

Como si esto fuera poco, el Presidente y su candidato visitarán este lunes el streaming libertario La Misa, en el cual serán entrevistados por Daniel Parisini, alias Gordo Dan. Es que en la Casa Rosada miran encuestas y el "peronista" Leandro Santoro sigue arriba. En principio, todos creían que con el correr de las semanas Adorni crecería para llegar al 18 de mayo cabeza a cabeza con el candidato del PJ, y que en un distrito antiperonista por excelencia el voto útil jugaría a favor del vocero. Pero esa polarización no asoma y se mantiene, al menos en los sondeos, un virtual empate por el segundo puesto entre LLA y el PRO, que divididos le dejan la chance histórica al peronismo porteño. Por eso, el propio Adorni ya flamea, como Los Pumas, la bandera de la derrota digna. Abre el paraguas ante lo que podría ser una catástrofe. Un tropezón que arrastraría a Milei y que dejaría al vocero con precio a la baja, en oferta, en canastas de liquidación, con el pecho penas inflado para pelear en conferencias simpáticas con periodistas de poca monta que le hacen gratis de sparring. No obstante, Santoro también baja las expectativas, a sabiendas de que el escenario del sprint final de Adorni con impulso en la última recta sigue siendo posible.

Mientras, los Macri se entusiasman con un 11 de mayo de derrotas para los libertarios en cuatro provincias, para forzar la idea de que si no quieren seguir perdiendo, los necesitan como socios electorales. Aunque, todos saben, es una lectura de mínima tirada de los pelos.

El primer mandatario viene de un raid mediático en los últimos días, obligado a dar detalles de las recientes medidas económicas. En este marco se inscribe el reportaje que brindó al medio Neira, de cuatro horas de duración.

En Balcarce 50 celebraron la duración de la entrevista casi como un logro de gestión, remarcando que en la región solo Jair Bolsonaro le ganó en cantidad de horas. De hecho, funcionarios libertarios deslizaron a la prensa acreditada que Milei no se levantó en ningún momento para ir al baño. “El tipo no necesita hacer pis porque no es humano”, argumentaron jocosos.

Mientras tanto, siguen los preparativos para la cumbre libertaria que tendrá lugar el martes en La Plata. A cargo del armador Sebastián Pareja, ya se cursaron las invitaciones, que incluyen al propio Milei a cargo del cierre.

La gran incógnita en las últimas horas era si los amigos del PRO Cristian Ritondo y Diego Santilli asistirán a la cita. En La Libertad Avanza aseguran que no fueron invitados y que “no corresponde” , aunque aclararon que igualmente hablarán con ellos en el transcurso de los próximos días.

En los despachos oficiales madura la idea de un acuerdo que no incluya una fusión de partidos sino una suerte de seducción de nombres propios. Igualmente, el juego a dos puntas de Ritondo, quien también tendrá su cumbre propia está semana, desconcierta a libertarios y amarillos.

Vaca Muerta: más importaciones, más yacimientos (in)seguros

El raid de eventos en Vaca Muerta, como la inauguración del Duplicar Plus y los insights en el salón Rainbow del Casino Magic de Neuquén, dejaron más de un quincho para comentar. El primero refirió a las arenas movedizas y la disputa detrás de ese insumo clave para la fractura hidráulica, pero también sobre la carencia de obras de infraestructura y viales para Añelo, localidad corazón del futuro energético del país. Ahora, el foco son los yacimientos (in)seguros en la industria del gas y el petróleo nacional.

Se habla en mítines hidrocarburíferos de empresarios pymes sobre la marcada tendencia desde inicios del pasado año a favorecer a los importadores de bienes de uso, de la mano del RIGI, la permanencia cambiaria (o el atraso), la eliminación del Impuesto País, el levantamiento al cepo, y la derogación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) para ingresar equipamiento y maquinaria usada al país, lo que generó, entre otras cosas, a incentivar aún más a una parte de las operadores a pensar y analizar que un camino a la baja de costos para sus proyectos es la compra y contratación de productos y servicios importados del extranjero (China, Estados Unidos, etc.).

Esa tendencia que lleva tiempo en el país, aunque más restringida en el pasado, hoy día ya muestra una nueva realidad en Vaca Muerta: mayores probabilidades de problemas y riesgos operacionales en aumento, debido a que el supuesto “éxito” en la baja de costos. Esos son los yacimientos (in)seguros. Como se contó la semana en Quinchos, el crecimiento exponencial de esta industria también trae aparejado otras consecuencias: la baja del aseguramiento de la calidad de los productos utilizados, como equipos, accesorios, válvulas, bombas, cañerías, y los consecuentes problemas que provocan, con un impacto claro y negativo en el medioambiente, la seguridad de las personas en campos y áreas, y la productividad y estabilidad de los procesos, por las interrupciones que los productos malos y usados ocasionan.

WhatsApp Video 2025-04-20 at 11.44.42 AM.mp4

Circula entre petroleros un informe de una consultora que alerta que esta situación no ha encontrado un freno, y que el nivel de incidentes y siniestros que ocurren año a año, por diferentes situaciones, está en ascenso. En el mundo del oil&gas se habla de que las operadoras muestran un marcado interés en producir más y lograr elevadas utilidades a través de sus departamentos de Ingeniería, Compras, Calidad, Inspecciones, Integridad y otros, que lideran vicepresidentes y gerentes muy bien entrenados para lograr los objetivos de forma clara, pero que al mismo tiempo muestran una contracara marcada al tomar riesgos e incrementar las probabilidades de que sigan sucediendo accidentes en las operaciones.

Las pymes nacionales y proveedores locales ven estas cuestiones con muchísima preocupación. Lamentan que el RIGI no contemple cuestiones que protejan los intereses de “los más débiles” en la cadena productiva. Sin embargo, no se quedan de brazos cruzados. En este último tiempo, se trazó una hoja de ruta para lograr “yacimientos seguros”, a través de la prevención y la reducción de riesgos y probabilidades de ocurrencia; diferentes capacitaciones en seguridad; la contratación de productos y equipos provenientes de proveedores que aseguren un estándar de calidad elevado, para que todo proporcione “operaciones seguras”.

Según comentaron los impulsores, esta iniciativa reúne a todos aquellos que entienden y comparten que las operadoras deben generar utilidades, pero no a cualquier precio; que el valor de una vida es importante; que un pueblo o ciudad donde se establece un yacimiento no es solo tierra que explotar; que la cadena de valor que produce hidrocarburos debe tener en mayoría de actores argentinos, o la mayor participación posible, porque si el Estado le ofrece sobrados beneficios a las operadoras, entonces las operadoras le deben devolver al país trabajo y desarrollo para los argentinos. ¿O no?

Cupos "para Hugo y Manuel"

Renault Argentina presentó su nueva flota de vehículos convertidos a GNC en un reconocido concesionario oficial ubicado en Tortuguitas, noroeste del Gran Buenos Aires.

Con un nutrido catering, acompañado de café y otras infusiones, los nuevos kits de GNC que se instalarán en los modelos Logan y Kangoo estarán a cargo de TA GNC. Tomasetto Achille, una firma con más de tres décadas de experiencia en la Argentina.

El evento coincidió con dos novedades. Por un lado, la salida del cepo. En la marca mencionaron que “no habrá aumentos de precios durante abril”, pese a que durante esa jornada se registraba una devaluación cercana al 10%. "Es una señal clara para que los clientes se acerquen a nuestra red de concesionarios. Seguimos apostando por un mercado que estimamos alcanzará las 550.000 unidades este año, y en el que Renault proyecta crecer un 80% respecto a 2024".

KANGOO.JPG La presentación de los vehículos con GNC coincidió con dos medidas importantes para el sector.

Días después, las 23 marcas de vehículos importados nucleadas en la cámara CIDOA anunciaban que tampoco subirían sus precios. El comunicado copió las estrategias del Gobierno, que suele dedicarse a forzar datos para dar buenas noticias. Porque, en rigor, los importadores venían trabajando a un dólar financiero que cotizaba a más de $1.300. Por lo tanto, un dólar oficial ahora de menos de $1.200 debería llevar no a mantener, sino a una baja de los precios en pesos, si bien la mayor parte de las firmas que integran CIDOA tienen sus listas de precios dolarizadas. Incluso, el propio Javier Milei retuiteó como un dato positivo el anuncio de las listas de precios invariables. En el país de los ciegos...

Asimismo, el evento de Renault también coincidió con la asignación de los cupos que asignó el Gobierno para la importación de vehículos eléctricos e híbridos sin arancel. En el caso de Renault, la marca planea solicitar entre 3.000 y 4.000 unidades, distribuidas entre el Kwid E-Tech y el Arkana Mild Hybrid. "Si bien no formamos parte de la primera asignación de cupos, esperamos estar incluidos en la segunda etapa", señalaron directivos del rombo.

Días más tarde, en un quincho automotor celebrado en un restaurante de zona norte, donde se destacan las ribs con barbacoa, un directivo encumbrado de una marca importadora resaltaba que el cupo del gobierno, para vehículos de hasta u$s16.000 FOB, estaba hecho a medida de "Manuel y de Hugo". Manuel es Antelo y Hugo es Belcastro. Ambos empresarios tienen una larga trayectoria en el rubro automotor y actualmente el primero maneja el grupo Car One con la importación de marcas chinas como Haval o Great Wall. El segundo trajo a la Argentina la marca Baic, también de origen chino.

En rigor, los autos de ese país serán los más beneficiados. Además de esas empresas mencionadas, también aparecen en el listado firmas como Geely, Chery, JAC JMEC y el gigante BYD, que podrá ensayar con este cupo, mientras se frota las manos para inundar el mercado con autos económicos importados desde Brasil, ya que esta automotriz compró las viejas instalaciones de Ford en el estado brasileño de Bahía para concentrar su base de operaciones en la región. En fin, hay quienes dicen que los aranceles de Donald Trump festejados en estas pampas terminarán siendo un dolor de cabeza para quienes fabrican en el país, por la llegada de más productos del Gigante Asiáticos a nuevos mercados, como los de América Latina.

Las terminales locales también se inscribieron en los cupos, aunque tuvieron menos unidades asignadas. Se confirma el arribo de Leapmotor, anticipada también en Quinchos, una marca también china del grupo Stellantis enfocada en eléctricos. Ford, Fiat y Chevrolet también se inscribieron en el régimen del Gobierno. Pero, en líneas generales, el tope de los u$s16.000 complicó a las marcas con presencia fabril en el país, ya que sus productos eléctricos e híbridos suelen tener valores más altos.

Una renuncia con viviendas en la mira

Se sabe que las minivacaciones de Semana Santa suelen ser un motivo para que empresarios y políticos argentinos crucen el charco para tomarse unos días de descanso en los balnearios de Punta del Este. Quienes llegaron a esas playas además de volver a maravillarse de las bondades de un dólar barato se enfrascaron en una discusión local, por el primer cimbronazo del Gobierno de Yamandú Orsi, que preocupa también en esta orilla del Río de la Plata.

Resulta que la política charrúa está agitada por la primera renuncia del gabinete, a poco más de un mes de la asunción del Presidente. La ahora exministra de Vivienda, Cecilia Cairo, anunció (vía redes sociales) su renuncia a la cartera. Enfatizó que no está en política por los cargos sino por la causa. “Nos encontraremos con todas aquellas y aquellos que militen en donde la pobreza y la injusticia estén presentes”, remarcó.

Cairo había sido denunciada en una investigación periodística de Azul FM por no haber regularizado su vivienda en el barrio de Pajas Blancas, en Montevideo. Esto implica que deberá regularizar esa situación, con una deuda de varios miles de pesos uruguayos. La oposición la cuestionó con dureza y pidió su dimisión, que ya se concretó.

“Es un golpe tremendo para un gobierno que recién comienza a hacer rodar sus iniciativas, y aún no ha hecho avances sustanciales en su agenda”, comentó con cierta preocupación un jerarca de un organismo internacional que, precisamente, está vinculado al financiamiento de programas vinculados a vivienda y territorio.

Pero la de Cairo es aún más grave que la caída de un ministro importante: histórica militante del MPP, Cairo es la expresión más genuina del espíritu político del que es hoy el grupo predominante y por mucha distancia en el Frente Amplio (FA). Su caída es un golpe al corazón de ese grupo político que, a partir de la popularidad de José Mujica y de otros referentes, lidera el Frente Amplio. “Va a tener costos afuera y adentro del FA”, reconoció un dirigente del MPP a un empresario argentino en La Mansa.

En estas horas las llamadas entre militantes y jerarcas del MPP son intensas para definir cómo mitigar el daño de un episodio que ha sacudido al Gobierno. Y por supuesto obliga -más vale tarde que nunca- a revisar la situación de todos los referentes en este mismo plano. Porque, según se comenta en círculos políticos, el de Cairo no es el único caso de propiedades en situación irregular en manos de dirigentes, no solo del Frente Amplio sino en todo el espectro. "No me extrañaría para nada que, a partir del lunes que viene, empiecen a arrimarse a las oficinas del Estado los gestores (nadie lo va a hacer personalmente) para regularizar propiedades y ordenar algunas cuentas que muchos políticos tienen pendientes", señaló con acidez y amargura un dirigente del MPP que todavía está digiriendo el golpe. ¿Enviarán también gestores los políticos y empresarios argentinos? Fue una preocupación que cundió en el Este, en clima pascual.

Diálogos con Conan: una secretaría para tener razón

- Padre, hay algo de usted que me fascina.

- Conan, es lo que genero en todos. Fascinación.

- Se lo digo así, Padre, para que no se enoje. Pero tiene la facilidad de decir una cosa, hacer todo lo contrario después y cuestionar a los que le anticiparon la película, como si los equivocados fueron ellos y no usted.

- Uy, Conan ¿Vos también? No sos un perro, sos un mandril.

- Vamos, Padre. Acepte cuando le pifia y listo. No es tan grave.

- Nunca le pifio, Conan. Lo que ocurre es que editan lo que dije en el pasado, o lo sacan de contexto.

- Claro, Padre, tiene que crear el Ministerio de la Verdad.

- Estamos en eso, Conan. Una secretaría, no un ministerio. Para que no digan que agrandamos el Estado. La idea es que cuando busques mis declaraciones de hace un año, diga: "La inflación no es un fenómeno monetario, hay formadores de precios que se abusan de los consumidores".

- Pero usted nunca dijo eso en el pasado, Padre. Lo está insinuando recién ahora.

- No lo dije en el pasado, hasta que lo dije en el pasado. Manuel va a contratar mil empleados para que editen las páginas que tengan que editar, que cambien los videos que tengan que cambiar, que retoquen todos los audios que hagan falta.

- Padre, usted siempre va a tener razón.

- Es que siempre tuve razón, Conan. En tal caso, yo dije algo que no pensaba, o pensaba algo que no dije.

- Pero a medida que avance la gestión va a tener que cambiar lo cambiado, quizás.

- Puede ser, Conan. Para eso tomaremos más gente. Lo importante es que la sociedad no se confunda y no crea que me equivoqué.

- Claro, Padre, usted nunca se equivoca.

- Nunca, Conan.

- ¿Y puede cambiar por ejemplo lo que dijo el General o el mismísimo Carlos de Anillaco?

- En una segunda etapa, puede ser, Conan. Podemos cambiar la historia. Es más, hasta los hechos de la historia. Los gráficos, los números, las estadísticas.

- Eso ya lo hicieron, Padre. Y usted está haciendo más o menos lo mismo.

- Los números, no, Conan. Yo no pedí cambiarlos. Lo que ves es real.

- Me parece que se le adelantaron, Padre. Y la Secretaría de la Verdad ya está funcionado.

- No me asustes, Conan.

- Padre, no deje que le cambien nuestras conversaciones. Se lo pido por mi memoria.

- Conan, no habrá más memoria. Ni tuya ni de nadie. Pero nuestras conversaciones no están registradas, así que podés quedarte tranquilo. Son palabras que se las lleva el viento.

- Que se las lleve bien lejos, Padre.