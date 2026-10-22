Habrá cortes en Lugones y Dellepiane por obras: cuándo y cómo serán los desvíos

AUSA realizará trabajos de infraestructura durante el fin de semana. Lugones tendrá cierres totales y reducción de calzada, mientras que Dellepiane permanecerá cortada durante 24 horas por el montaje de una nueva pasarela peatonal.

Se anunciaron cortes totales y restricciones en Autopistas Lugones y Dellepiane durante el fin de semana por obras de infraestructura.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció cortes totales y restricciones de circulación en las autopistas Lugones y Dellepiane durante el fin de semana por obras de infraestructura. En Lugones, habrá interrupciones entre Udaondo y Ombúes desde el viernes a las 22 y el sábado desde las 20, además de reducción de calzada. En Dellepiane, el cierre de ambas manos comenzará el sábado a las 7 y se extenderá hasta el domingo a las 7.

Las afectaciones son parte de los trabajos que lleva adelante Autopistas Urbanas (AUSA). En Lugones, las tareas están vinculadas con la construcción del nuevo Paso Bajo Nivel de la calle La Pampa, mientras que en Dellepiane se avanzará con la remodelación integral de la autopista y la instalación de una nueva pasarela peatonal.

El primer cierre total de Lugones será desde el viernes a las 22 hasta el sábado a las 8 , en el tramo comprendido entre Udaondo y Ombúes. Como alternativa, se podrá circular por la avenida Del Libertador y retomar Lugones–Illia a través de los accesos de Ombúes o Dorrego.

Lugones estará cerrada totalmente entre Udaondo y Ombúes desde el viernes a las 22 hasta el sábado a las 8, y nuevamente desde el sábado a las 20 hasta el domingo a las 7.

El sábado, entre las 8 y las 20, la circulación estará parcialmente habilitada: permanecerán restringidos tres carriles izquierdos a la altura de Pampa y quedarán disponibles los dos carriles derechos.

Luego, desde las 20 del sábado y durante 11 horas , volverá a cerrarse por completo el tramo entre Udaondo y Ombúes. Para ese período, se recomienda utilizar nuevamente la avenida Del Libertador y retomar Lugones–Illia por los accesos de Ombúes o Dorrego.

Durante el resto del fin de semana habrá reducción de calzada; como alternativa, se podrá circular por avenida Del Libertador y retomar Lugones–Illia por los accesos de Ombúes o Dorrego.

El domingo a las 7 se habilitará la autopista, aunque continuará la reducción de calzada hasta las 4 de la madrugada del lunes. Durante ese lapso, estarán restringidos los dos carriles derechos a la altura de Pampa.

El enlace de General Paz con Lugones permanecerá abierto, pero podría registrar demoras, especialmente durante los cierres a la altura de Udaondo. Por eso, se recomienda prever más tiempo de viaje y utilizar vías alternativas. En tanto, el puente Labruna, que permite el acceso a Ciudad Universitaria, seguirá habilitado durante todo el fin de semana.

Dellepiane: cierre de ambas manos durante 24 horas

El corte total de Dellepiane será desde el sábado a las 7 hasta el domingo a las 7, con desvíos en ambos sentidos por obras de renovación y montaje de una nueva pasarela peatonal.

En la autopista Dellepiane, el corte comenzará el sábado a las 7 y se extenderá hasta las 7 del domingo. Las tareas incluirán el montaje de una nueva pasarela peatonal a la altura de la calle Rucci, en el barrio porteño de Lugano; la instalación de los accesos peatonales de la pasarela de Zinny y la demolición de la antigua estructura de Albariño, que ya fue reemplazada.

Sentido a General Paz

Entre las 7 y las 15 del sábado, el cierre abarcará el tramo desde el enlace con la autopista 25 de Mayo hasta Piedra Buena. Durante ese período, el tránsito proveniente de la 25 de Mayo será desviado hacia la autopista Perito Moreno para continuar por avenida General Paz–Riccheri.

A partir de las 15, se habilitará el tramo entre la autopista 25 de Mayo y avenida Argentina/Larrazábal. Hasta las 7 del domingo, los vehículos deberán tomar la bajada Larrazábal, continuar por la colectora Norte y reingresar a Dellepiane por el nuevo acceso de Piedra Buena.

Entre las 7 y las 15 del sábado habrá desvíos hacia Perito Moreno y las colectoras Norte y Sur; desde las 15 se habilitarán algunos tramos, pero las restricciones continuarán hasta el domingo a las 7.

Sentido al Centro

Entre las 7 y las 15 del sábado, permanecerá cerrado el tramo entre Piedra Buena y Lacarra. Todo el tránsito será desviado hacia la nueva colectora Sur de Dellepiane.

Desde las 15, se habilitará el acceso de Larrazábal/avenida Argentina, pero continuará el desvío por la colectora Sur entre Piedra Buena y avenida Argentina/Larrazábal hasta las 7 del domingo.