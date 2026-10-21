Jubilaciones de ANSES a los 40 años: cómo funciona la Ordenanza 29604 y quiénes pueden tramitarla

Conocé quiénes pueden acceder al retiro a partir de los 40 años con 20 años de servicio, cuáles son los requisitos que deben cumplir y cómo iniciar el trámite previsional.

El beneficio requiere presentar la documentación correspondiente y obtener la evaluación de ANSES.

La posibilidad de jubilarse a los 40 años existe para un grupo específico de trabajadores vinculados con el arte escénico . Se trata del personal del Ballet estable y contratado del Teatro Colón, alcanzado por la Ordenanza 29.604 , un régimen especial que contempla las exigencias físicas propias de la actividad y establece condiciones distintas de las que rigen para la jubilación ordinaria.

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La medida no implica que cualquier trabajador pueda retirarse a esa edad ni que se haya establecido una nueva edad jubilatoria general para todos los afiliados a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) .

El beneficio está limitado al sector comprendido por la normativa y exige acreditar los años de servicio correspondientes. Por eso, antes de iniciar el trámite, es fundamental verificar que la actividad laboral y los aportes registrados se ajusten a las condiciones del régimen.

La Ordenanza 29.604 establece un régimen previsional diferencial para el personal del Ballet estable y contratado del Teatro Colón . A diferencia del sistema general, que exige 60 años para las mujeres, 65 para los varones y 30 años de aportes, esta normativa permite acceder a la jubilación desde los 40 años, siempre que se cumplan los requisitos específicos de la actividad.

El régimen reconoce las particularidades de la carrera de los bailarines, una profesión que requiere un alto nivel de exigencia física y entrenamiento sostenido.

La posibilidad de retirarse antes que en otros sectores responde a las características de esa labor y no constituye una opción disponible para todos los trabajadores de la cultura ni para el conjunto de los afiliados al sistema previsional.

Es importante distinguir esta disposición de otras normas que regulan jubilaciones especiales. Cada régimen tiene sus propias condiciones de edad, servicios y documentación.

En consecuencia, quienes trabajaron en otros cuerpos artísticos o desempeñaron tareas diferentes en el Teatro Colón deben confirmar si están comprendidos por la ordenanza antes de suponer que pueden acceder al beneficio.

Requisitos clave: edad mínima, años de aportes y documentación necesaria

El requisito central de la Ordenanza 29.604 es haber cumplido 40 años de edad y acreditar al menos 20 años de servicios con aportes correspondientes a la actividad artística alcanzada por el régimen.

No basta con tener la edad requerida: también es necesario demostrar que los años de trabajo corresponden al sector contemplado por la normativa y que pueden ser reconocidos previsionalmente.

Para iniciar la gestión, conviene reunir el DNI, la documentación laboral que permita acreditar los servicios prestados y los comprobantes o certificaciones de aportes disponibles.

También es recomendable revisar previamente la Historia Laboral en Mi ANSES para detectar períodos faltantes o inconsistencias. Si hay años trabajados que no figuran en el registro, será necesario presentar documentación que permita solicitar su reconocimiento.

La documentación específica puede variar según la situación de cada trabajador y los antecedentes registrados. Por eso, antes de presentar la solicitud, es conveniente consultar con ANSES qué certificaciones y formularios corresponden al régimen diferencial.

La acreditación de la actividad y de los servicios exigidos es determinante para que el organismo pueda evaluar el derecho al beneficio.

Paso a paso: cómo iniciar el trámite presencial en las oficinas de ANSES

El primer paso es revisar los datos personales y la Historia Laboral a través de Mi ANSES, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Esa consulta permite verificar los períodos registrados y detectar si es necesario gestionar certificaciones de servicios o corregir información antes de iniciar el expediente jubilatorio.

Luego, el interesado debe reunir el DNI y la documentación que acredite su trayectoria laboral dentro del Ballet estable o contratado del Teatro Colón, junto con los comprobantes de los aportes correspondientes.

Como se trata de un régimen específico, es importante confirmar previamente con ANSES la documentación requerida y la modalidad de atención aplicable. Para los trámites jubilatorios que requieren atención presencial, el organismo dispone de un sistema de turnos a través de sus canales oficiales.

Finalmente, la solicitud debe presentarse ante el organismo para que evalúe el cumplimiento de las condiciones legales. La edad y los años de servicio son requisitos esenciales, pero la aprobación depende de que los antecedentes laborales y previsionales estén debidamente acreditados. La gestión es gratuita y no requiere recurrir a intermediarios para iniciar el trámite.