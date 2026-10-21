Jubilados de ANSES: todo lo que tenés que saber sobre el pago del aguinaldo de diciembre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) liquidará en diciembre de 2026 la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) para jubilados y pensionados del sistema previsional nacional. El pago se realiza junto con los haberes del mes, de acuerdo con el calendario que organiza el organismo según la terminación del DNI.

Además del aguinaldo habitual, algunos recibos pueden incluir el concepto “Aguinaldo Reparación Histórica” . Esta denominación no corresponde a un bono navideño general ni a un pago extraordinario para todos los jubilados, sino a la parte proporcional del aguinaldo vinculada con los reajustes de haberes reconocidos mediante ese programa.

Para saber cuánto corresponde cobrar, es importante distinguir el haber mensual actualizado, la cuota del aguinaldo y los conceptos particulares que pueda recibir cada titular. Los montos definitivos de diciembre dependerán de los aumentos por movilidad que se apliquen hasta ese mes y de la situación previsional de cada beneficiario.

La Reparación Histórica fue un programa creado por la Ley 27.260 para actualizar determinados haberes jubilatorios y pensionarios mediante acuerdos entre el Estado y los beneficiarios. Quienes quedaron alcanzados pudieron recibir un reajuste de sus prestaciones, según las condiciones del régimen y el acuerdo correspondiente.

Cuando el haber incluye un reajuste por Reparación Histórica, el cálculo del aguinaldo también puede reflejar ese componente. Por eso, en el recibo de determinados jubilados aparece la leyenda “Aguinaldo Reparación Histórica”, que identifica la parte del SAC relacionada con el reajuste reconocido . No se trata de una bonificación navideña independiente, sino de un concepto asociado al cálculo del aguinaldo.

Este importe no alcanza a todos los jubilados y pensionados. Corresponde únicamente a quienes tienen haberes alcanzados por el programa y reúnen las condiciones correspondientes. Para verificarlo, se puede ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, y consultar el recibo en la sección de jubilaciones y pensiones.

¿Cuánto se cobra de medio aguinaldo según la fórmula de movilidad vigente?

El medio aguinaldo de diciembre equivale al 50% del mejor haber mensual devengado durante el segundo semestre del año, de acuerdo con las reglas aplicables a las prestaciones previsionales. Para calcularlo, se toma como referencia la remuneración previsional más alta del período comprendido entre julio y diciembre, considerando los aumentos que correspondan.

Como las jubilaciones y pensiones se actualizan mensualmente según la fórmula de movilidad vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), los incrementos aplicados durante el segundo semestre pueden modificar la base de cálculo. Por eso, el importe definitivo del SAC de diciembre dependerá de los haberes actualizados y de cuál sea el más alto dentro de esos seis meses.

A modo de ejemplo, si el haber mensual más alto del semestre fuera de $500.000, el medio aguinaldo bruto sería de $250.000. Se trata de un ejemplo ilustrativo y no de un monto confirmado para diciembre de 2026. El importe que finalmente se acredita puede diferir por los descuentos que correspondan y por la composición particular de cada prestación.

ANSES

Monto fijo y aumentos por IPC: la composición final del haber de diciembre

El ingreso que reciben los jubilados en diciembre puede estar compuesto por distintos conceptos: el haber mensual actualizado, la segunda cuota del aguinaldo y, cuando corresponda, otros adicionales previstos por disposiciones específicas. Cada componente tiene sus propias condiciones, por lo que no deben sumarse como si todos fueran un bono universal.

Los aumentos mensuales por movilidad se calculan con referencia al IPC publicado por el INDEC, con un desfase de dos meses. De esta manera, el índice de octubre será relevante para determinar la actualización de diciembre. Hasta que se conozca ese dato y ANSES oficialice los importes, no es posible establecer con certeza el haber mínimo definitivo ni el valor final del aguinaldo para ese mes.

En cuanto a los bonos o refuerzos de monto fijo, su pago depende de que exista una medida oficial que los establezca para el período correspondiente y de las condiciones que determine esa disposición. No deben confundirse con el SAC, que se calcula a partir del haber previsional.

Para comprobar la liquidación personal, los jubilados pueden ingresar a Mi ANSES, consultar el recibo de haberes y revisar por separado el haber mensual, el aguinaldo y cualquier adicional que figure acreditado.