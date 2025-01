Juicio por la muerte de bebés en Córdoba: declaró la madre de otra de las víctimas y complicó a los médicos

Así, Vanessa comenzó declarando: "Era un bebé esperado. Hasta teníamos elegido el nombre de varón y de nena con mis hijos anteriores”. En este sentido, destacó que se realizó "cinco ecografías que certificaron el buen estado del corazón del bebé y de ella".

“Cuando nació me dijeron ‘acá está tu hijo, todo está perfecto’”, contextualizó tras contar que el parto fue por cesárea. Pero una hora y media más tarde le dijeron que presentó arritmia y que debían pasarlo a terapia intensiva.

Brenda Aguero asesina de Bebés 3.jpg Brenda Agüero es la principal acusada en el caso. El Doce

“Me arrepiento de no haber pedido que me lo pongan arriba. Iba a ser el único momento de tenerlo conmigo vivo”, dijo entre lágrimas. Posteriormente, reveló que los médicos que atendieron a su bebé le dijeron que no entendían cómo llegó a tener “destrozado el corazón”.

Luego denunció que al momento del shock de su hijo, no había ningún cardiólogo en la guardia. “Los guiaba por teléfono, no sé cómo no había un cardiólogo”, criticó. Además, lamentó que los profesionales “te daban el pésame y estaba vivo”.

“Me ofrecieron hacer una autopsia cuando mi hijo todavía estaba vivo, les pedía por favor que me lo salvaran, me pareció cruel en ese momento y por eso les dijimos que no”, rememoró con la voz quebrada.

“En ese momento me ofrecen otra autopsia, pero nos dijeron que a lo mejor no salía, los cablecitos eran muy chiquitos y a lo mejor no sabíamos que había pasado, que demoraría siete días el resultado. Ahora me muerde la cabeza porque no acepté”, contó en referencia al anuncio de que su hijo había fallecido.

“Nunca me ofrecieron ayuda psicológica. Mi marido hizo los trámites para que pudiéramos enterrar a mi hijo. A mí me dieron de alta, me bañé y fuimos a enterrarlo. Le tuvimos que explicar con 10 años para que entendiera. No entendimos lo que había pasado, me fui agradecida del hospital pensando que habían hecho lo posible para salvarlo, nunca me imaginé algo tan siniestro”, concluyó.

Por otro lado, reveló que se enteró por los medios que su hijo fue uno de los cinco fallecidos del caso que ahora se investiga. “Fue terrible enterarnos de esa forma. Se nos cayó el mundo”, dijo.

“A nosotros nos robaron la confianza para toda la vida. En esta causa faltó humanidad, nos dejaron desamparadas, nos tomaron de estúpidas, de ignorantes, que no iba a salir nunca a la luz, y les salió mal, estamos viendo cómo se cuidan entre ellos, viendo qué día sabía uno o el otro. No puede ser que se olviden de la parte humana”, concluyó.

La declaración de Yoselín Rojas

En el quinto día del juicio, Yoselín Rojas, madre de Angeline, prestó declaración frente al Tribunal y al jurado popular por la muerte de su bebé el 6 de junio de 2022. Angeline falleció en junio de ese año a causa de una bradicardia extrema y apnea provocadas por un exceso de potasio.

Yoselín Rojas madre bebés.jpg PF

"Era una mirada fría, muy rara. Cuando le da el bebé a mi pareja, nos miraba muy raro. No sé si con lástima o cómo. Nos miraba de reojo. Es la persona que se llevó el bebé", expresó Rojas respecto a Brenda Agüero, principal acusada.

Cuando le preguntaron respecto a dónde se había llevado la enfermera a la recién nacida, la madre respondió: "No, solo se la llevó. Se la lleva a mi bebé y a los cinco minutos regresa pero sin mi hija".

"Vi una foto de una enfermera. Quería saber quién era la persona de la que hablaban. Cuando la vi en la foto, vi que fue ella quien se llevó a mi bebé", insistió.

El fallecimiento de Angeline fue el primero de los casos que llegó a la Justicia, luego de que los padres comprobaron que el acta de defunción no había sido firmado por la médica de guardia. "Mi bebé fue envenenada con potasio. Le habían puesto una alta dosis de potasio", expresó entre lágrimas.

En línea con eso, recordó que su hija había nacido en perfecto estado de salud, pero que a los 15 minutos los médicos le informaron que había sufrido un paro cardiorrespiratorio: "Nos dijeron que era inexplicable".

"A nosotros nos hicieron creer que nada pasaba, cuando estaban pasando tantas cosas. Es un dolor grande. Vivimos ahora con ese dolor de por vida", aseguró.

Por último, Rojas concluyó: "Yo solo pido justicia. Por la muerte de mi bebé que se haga justicia. Hoy conté mi verdad por todos los bebés asesinados. Los mataron de forma cruel, bebés inocentes, no merecían morir".