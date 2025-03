Caso Lian: la desgarradora frase de su mamá a un mes de su desaparición

Este sábado se cumplió un mes desde la desaparición de Lian Flores , el menor de tres años oriundo de Ballesteros Sud en Córdoba. Hasta el momento no existen pistas concretas y su madre pidió "que no la dejen".

Otra pista vincula a una mujer de 74 años apodada “La Abuelita”, relacionada a la práctica del curanderismo en la zona. Según testigos, ella habría viajado a Jujuy en colectivo el mismo día que Lian desapareció. No obstante, la Justicia no encontró elementos que la relacionen tras allanar su vivienda.

No obstante, esta hipótesis tampoco avanzó tras las pericias realizadas. La madre de Lian pidió "por favor a los medios que no me dejen. También le pido a la Justicia que no bajen los brazos, que sigan buscando a mi hijo”. Y luego agregó: “Queremos que Lian vuelva a casa sano y salvo”.

"Está vivo": los padres de Lian hablaron sobre la desaparición del niño

La familia de Lian Flores se aferra a la posibilidad de que el niño "está vivo" y sostienen que "se lo llevaron". A más de 20 días de su desaparición, su padre Elías habló con la prensa y apuntó: Mi hijo está vivo. Tenemos fe en nuestro creador y tenemos fe que está con vida".

"Los chicos igual, preguntan cuándo va a volver. Si nos traen alguna colaboración, juguetes o caramelos guardan algo para cuando llegue su hermanito", agregó. "No sabemos nada de la Justicia. No nos informaron nada", manifestó acerca de que con la causa bajo secreto de sumario no pueden obtener datos certeros sobre hacía el rumba en el que va la investigación.