Juicio por la muerte de Diego Maradona: los enfermeros acusados cierran sus alegatos

Ricardo Almirón y Mariano Perroni expondrán sus defensas tras una audiencia que se extendió hasta la madrugada. La fiscalía pidió cuatro años de prisión para ambos.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa este jueves con los alegatos de los abogados de Ricardo Omar Almirón y Mariano Perroni , los dos enfermeros acusados de homicidio culposo. La audiencia anterior terminó pasadas las 2 de la mañana y la causa se acerca a una etapa decisiva, antes de que los jueces resuelvan la responsabilidad de los imputados.

Almirón, quien se desempeñaba como enfermero, está representado por Miguel Ángel Pierri , mientras que el coordinador de Enfermería Perroni tiene como abogado a Franco Chiarelli . Cada defensor dispondrá de tres horas para presentar sus argumentos, aunque el tribunal podría autorizar una extensión, como sucedió durante las exposiciones de otros representantes legales.

La fiscalía, integrada por Patricio Ferrari y Cosme Iribarren , solicitó para ambos cuatro años de prisión y ocho años de inhabilitación profesional , bajo la figura de homicidio culposo. Las querellas también reclamaron condenas para los dos trabajadores de la salud, aunque con diferencias en los montos de las penas.

Los pedidos de condena varían según la representación legal de los familiares de Maradona. En el caso de Almirón y Perroni, las solicitudes de las querellas van de tres a cinco años de prisión , de acuerdo con los argumentos y las responsabilidades que cada abogado atribuye a los acusados.

El abogado de Diego Maradona Junior, Eduardo Ramírez , pidió cuatro años de prisión para cada uno de los enfermeros. Por su parte, Fernando Burlando , representante de Dalma y Gianinna Maradona, reclamó cuatro años y seis meses para ambos.

En tanto, Félix L’Infante, abogado de Jana Maradona, solicitó tres años y seis meses de prisión para Almirón y tres años para Perroni. Mario Baudry, representante de Dieguito Fernando Maradona, pidió cinco años de cárcel para cada uno. Por último, Pablo Jurado, abogado de las hermanas de Maradona, reclamó tres años para ambos enfermeros.

Las diferencias también alcanzan a los otros imputados. Para Leopoldo Luque, Nancy Forlini y Agustina Cosachov, los pedidos de condena son mayores y, en general, se encuadran en la figura de homicidio simple con dolo eventual. Las penas solicitadas para ellos oscilan entre ocho y 16 años de prisión, según la parte acusadora.

El médico que quedó fuera de los pedidos de condena

En este tramo del proceso, Pedro Di Spagna es el único de los siete imputados para quien no se solicitó una condena. Tanto la fiscalía como los querellantes pidieron su absolución al considerar que no existen pruebas suficientes para atribuirle responsabilidad en la muerte del exfutbolista.

Sin embargo, la situación deberá quedar definida en la resolución del tribunal, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, quienes deberán pronunciarse sobre su inocencia.

Con los alegatos de las defensas de Almirón y Perroni, el juicio avanza hacia sus instancias finales. Una vez concluidas las exposiciones, la atención estará puesta en la evaluación de los magistrados sobre las responsabilidades individuales de cada acusado en el fallecimiento de Maradona.