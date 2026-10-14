Juicio por la muerte de Diego Maradona: siguen los alegatos de las querellas de Dalma y Gianinna

Desde las 10, los abogados Fernando Burlando y Pablo Jurado exponen ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro. La audiencia llega después de los cuestionamientos a la atención médica que recibió el exfutbolista y de los pedidos de condena y absolución formulados por los representantes de otros familiares.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona ingresa en una nueva jornada de alegatos con la participación de los abogados que representan a sus hijas, Dalma y Gianinna Maradona , y a las hermanas del exfutbolista.

La audiencia comenzará a las 10 y tendrá como primer expositor a Pablo Jurado , quien interviene en representación de las hermanas del Diez. Luego será el turno de Fernando Burlando , abogado de las dos hijas mayores del astro y de Claudia Villafañe .

Antes de esta presentación, Burlando destacó la exposición de la Fiscalía y sostuvo que su intervención estuvo centrada en las pruebas reunidas durante el proceso. Según expresó, en una causa atravesada por sospechas de impunidad, finalmente pudo salir a la luz la verdad.

Sin embargo, el letrado señaló que su postura respecto de las penas habría sido más severa que la planteada por los fiscales. La acusación pública había solicitado 12 años de prisión para Leopoldo Luque , 10 para Nancy Forlini, 8 para Agustina Cosachov, 5 para Carlos Díaz y 4 años para Mariano Perroni y Ricardo Almirón , además de inhabilitaciones profesionales.

Durante la audiencia del martes, Mario Baudry, representante de Dieguito Fernando, cuestionó duramente la asistencia médica que recibió Maradona antes de su muerte. El abogado responsabilizó a los profesionales imputados por las decisiones y omisiones que, a su entender, derivaron en el fallecimiento del exjugador.

En su exposición, reclamó la detención de Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Carlos Díaz y Nancy Forlini. Para el neurocirujano solicitó 16 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual, junto con 10 años de inhabilitación. En el caso de la psiquiatra, pidió 14 años de cárcel por el mismo delito y una inhabilitación profesional de una década.

La acusación pública había solicitado 12 años de prisión para Leopoldo Luque, 10 para Nancy Forlini, 8 para Agustina Cosachov, 5 para Carlos Díaz y 4 años para Mariano Perroni y Ricardo Almirón, además de inhabilitaciones profesionales. ABC7

Por otra parte, Félix L'Infante, representante legal de Jana Maradona, pidió condenas para varios de los acusados, aunque solicitó la absolución de Carlos Díaz y Pedro Di Spagna. La postura respecto del psicólogo generó una fuerte reacción de las hijas del Diez en las redes sociales.

La reacción de Gianinna y Dalma en las redes sociales

Tras la audiencia, Gianinna Maradona publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que cuestionó tanto las acciones como las omisiones de quienes estuvieron vinculados a la atención de su padre.

“Están los que hicieron las cosas mal y los que no hicieron nada. Todos tienen la misma culpa porque un ser humano murió. Fin”, escribió la hija del exfutbolista.

El mensaje se difundió luego del pedido de absolución de Carlos Díaz realizado por el abogado de Jana y fue interpretado como una reacción a esa solicitud.

Dalma también expresó su malestar públicamente y puso el foco en las decisiones que, según su planteo, contribuyeron al aislamiento de su padre durante el tratamiento.

“Trato de entender porque alguien pediría la absolución de una persona que te dijo en la cara que no podías entrar a ver a tu papá porque eso era mejor para su tratamiento y después te diste cuenta que el único fin de ese pedido era aislarlo”, manifestó.

Con los alegatos de las querellas, el proceso judicial continúa avanzando hacia una etapa decisiva, en la que las distintas partes exponen sus argumentos y precisan sus solicitudes ante el tribunal que debe resolver la responsabilidad de los siete acusados por la muerte de Maradona.