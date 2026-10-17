La tele cumple 75: del debut en vivo desde Plaza de Mayo a la Televisión Pública + Agregar ámbito en









El 17 de octubre de 1951, LR3 Radio Belgrano TV emitió en vivo el acto por el Día de la Lealtad, en el que habló Eva Perón. Era el comienzo de lo que luego sería Canal 7, hoy Televisión Pública.

LR3 Radio Belgrano TV fue el nombre de lo que más tarde sería conocido como Canal 7. ellitoral.com

Se cumplen este sábado 75 años de la primera transmisión de televisión en la Argentina. El 17 de octubre de 1951, LR3 Radio Belgrano TV, el canal que más tarde sería conocido como Canal 7, emitió en vivo desde Plaza de Mayo el acto por el sexto aniversario del Día de la Lealtad, con un discurso de Eva Perón. Fue la primera vez que el país pudo ver en pantalla un hecho en directo.

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La iniciativa estuvo a cargo de Jaime Yankelevich, pionero de la radiodifusión y empresario de Radio Belgrano. Según relatan distintas crónicas, Yankelevich le pidió permiso a Eva Perón para realizar el debut y ella aceptó con una única condición: que fuera el 17 de octubre. Unas semanas antes, el 23 de septiembre, se había hecho la primera prueba de transmisión.

Un comienzo con pocos televisores La señal salía de una antena instalada en la terraza del Ministerio de Obras Públicas y alcanzaba unos cinco kilómetros a la redonda. Las cámaras se ubicaron en edificios bancarios frente a la plaza. En ese momento, el parque de receptores era mínimo: se estima que había alrededor de 2.500 aparatos en todo el país.

Las emisiones regulares comenzaron a principios de noviembre, con unas tres horas diarias de programación que combinaban informativos, películas, dibujos y números musicales. El 18 de noviembre de ese año se televisó el primer partido de fútbol, el empate 1 a 1 entre San Lorenzo y River en el Viejo Gasómetro.

Durante casi una década, Canal 7 fue el único canal del país. Recién en 1960 se otorgaron licencias a grupos privados: Canal 9 salió al aire en junio y Canal 13 en octubre. Para 1959, los televisores ya se habían multiplicado hasta rondar los 900.000. La incorporación del color llegó en 1980, bajo el nombre de Argentina Televisora Color (ATC). Aquel canal que nació en la Plaza de Mayo emite hoy como Televisión Pública, y la fecha de su debut sigue siendo el punto de partida de la historia televisiva argentina.

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