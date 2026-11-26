La plataforma de streaming superó en la primera ronda a Fox Sports y Univision, que buscan conservar la transmisión del torneo. La FIFA abrió una segunda instancia de negociación para elevar el precio de los derechos, que podrían generar entre u$s1.500 millones y u$s2.000 millones.

La disputa por los derechos audiovisuales del Mundial 2030 comienza a tomar forma y Netflix se posiciona como uno de los principales candidatos al presentar la oferta inicial más elevada para transmitir la competencia en EEUU.

La disputa por los derechos audiovisuales del Mundial 2030 en Estados Unidos sumó un nuevo protagonista de peso: Netflix. La plataforma de streaming presentó la oferta económica más elevada en la primera ronda de la licitación organizada por la FIFA y quedó posicionada como una de las principales candidatas para quedarse con la transmisión de la próxima Copa del Mundo.

La competencia tiene como principales interesados a Netflix y a la alianza conformada por Fox Sports y Univision, que buscan quedarse con un paquete que incluye los derechos de emisión tanto en inglés como en español . Frente a las propuestas recibidas, la FIFA decidió abrir una segunda ronda de ofertas y pidió a los operadores mejorar sus números para maximizar los ingresos de la negociación.

El organismo que conduce Gianni Infantino pretende recaudar entre u$s1.500 millones y u$s2.000 millones por los derechos del mercado estadounidense. La cifra representaría un salto significativo respecto de los u$s1.085 millones que desembolsaron Fox y Telemundo por la transmisión del Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

En aquella negociación, Fox pagó u$s485 millones por los derechos en inglés, mientras que Telemundo invirtió u$s600 millones para quedarse con la emisión en español. Para 2030, en cambio, la FIFA agrupó ambos idiomas en un mismo paquete, una decisión que eleva el valor de la operación y modifica el escenario competitivo.

Netflix presentó la propuesta más alta antes del cierre del plazo inicial, por encima de las ofertas de Amazon y de la sociedad entre Fox Sports y Univision. Sin embargo, la licitación todavía no está definida: la FIFA busca que los interesados eleven sus propuestas antes de tomar una decisión.

La eventual llegada de Netflix al Mundial representaría un cambio relevante en el negocio de los derechos deportivos en Estados Unidos. La plataforma busca consolidar su estrategia de transmisiones en vivo, incorporar contenidos capaces de atraer audiencias masivas y ampliar su negocio publicitario. Para las cadenas tradicionales, en tanto, perder la Copa del Mundo significaría resignar uno de los principales acontecimientos deportivos para captar anunciantes y espectadores.

Netflix presentó la propuesta más alta antes del cierre del plazo inicial, por encima de las ofertas de Amazon y de la sociedad entre Fox Sports y Univision. X.com

La dimensión comercial del torneo quedó reflejada en los resultados de la última edición. Fox y Telemundo generaron en conjunto u$s1.190 millones en ingresos publicitarios durante el Mundial 2026. Ese volumen explica el interés de la FIFA por elevar el precio de los derechos y el atractivo que representa la competencia para las compañías audiovisuales.

La negociación también tiene un antecedente favorable para Netflix: la empresa ya adquirió los derechos exclusivos del Mundial 2030 para España y Andorra. Aunque no trascendieron los valores del acuerdo, la plataforma confirmó que ofrecerá todos los partidos en directo, además de programas previos, análisis durante los encuentros, contenidos posteriores y resúmenes diarios.

Los horarios, un obstáculo para la licitación

No todas las grandes compañías audiovisuales decidieron participar de la primera ronda. ESPN, Apple, DAZN, YouTube, Skydance y NBCUniversal quedaron fuera del proceso inicial, pese a los récords de audiencia y facturación comercial registrados durante el Mundial 2026.

Uno de los factores que habría condicionado el interés es la diferencia horaria. La Copa del Mundo 2030 tendrá como principales anfitriones a España, Portugal y Marruecos, por lo que varios partidos podrían disputarse en franjas poco convenientes para la audiencia estadounidense. Esa circunstancia representa un desafío para las cadenas que necesitan garantizar grandes volúmenes de espectadores y justificar inversiones millonarias en derechos.

La FIFA también analiza mantener las pausas de hidratación durante los encuentros, una medida que generó cuestionamientos en el último torneo. Los documentos comerciales difundidos para la licitación contemplan la posibilidad de que las cadenas incluyan publicidad durante esos intervalos, aunque todavía no existe una decisión definitiva sobre su implementación.

Por ahora, la FIFA no confirmó quién se quedará con los derechos estadounidenses. La negociación sigue abierta y tiene una particularidad: Netflix ya consiguió imponerse en la primera ronda, pero deberá sostener su ventaja frente a la presión de Fox y Univision en una disputa que puede marcar un nuevo capítulo en la competencia entre el streaming y la televisión tradicional por los grandes eventos deportivos.