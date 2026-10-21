La VTV aumentó en octubre: conocé los precios oficiales + Agregar ámbito en









La Provincia de Buenos Aires aplicó la suba desde el 15 de octubre. El ajuste alcanza a autos, motos, vehículos pesados y acoplados.

La tarifa básica para los autos de hasta 2.500 kilos pasó de $97.057,65 a $114.105,99, con IVA incluido.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) volvió a aumentar en la provincia de Buenos Aires. Desde el jueves 15 de octubre, los conductores deben pagar nuevas tarifas para completar la revisión obligatoria, luego de que el Ministerio de Transporte bonaerense aprobara una actualización. El ajuste se había postergado durante tres meses para evitar que el incremento impactara de inmediato en los usuarios.

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La medida quedó oficializada mediante la Resolución 361/2026 del Ministerio de Transporte, promulgada el 14 de octubre y publicada en el Boletín Oficial provincial el día siguiente. La actualización alcanza a las distintas categorías de vehículos que hacen la inspección en territorio bonaerense.

El aumento que atravesó la VTV La suba de octubre, que fue del 17,56%, modificó el cuadro tarifario que regía desde enero de 2026. Para los autos particulares de hasta 2.500 kilos, la diferencia es de $17.048,34 respecto del precio anterior. El valor de la tarifa básica está vinculado con los costos del sistema de verificación y la remuneración del personal que trabaja en las plantas.

La actualización se aplica a las inspecciones realizadas desde la fecha establecida en la resolución, por lo que quienes todavía no hicieron el trámite deben tomar como referencia los importes nuevos. El aumento no se limita a los autos.

También alcanza a las motos, los vehículos de más de 2.500 kilos y los remolques, semirremolques y acoplados. El importe final depende del tipo de rodado y de su categoría. Los valores oficiales se publican en el portal de la VTV de la Provincia de Buenos Aires, donde se puede consultar el cuadro tarifario y las condiciones del trámite.

Los nuevos precios que deberán pagar los conductores Con el aumento vigente desde el 15 de octubre, las tarifas de la VTV bonaerense quedaron establecidas de la siguiente manera. Todos los importes incluyen IVA. vehículos de hasta 2.500 kilos: $114.105,99

vehículos de más de 2.500 kilos: $205.390,78

motovehículos de más de 50 cc y hasta 200 cc: $45.642,40

motovehículos de más de 200 cc y hasta 600 cc: $68.463,59

motovehículos de más de 600 cc: $91.284,79

remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2.500 kilos: $68.463,59

remolques, semirremolques y acoplados de más de 2.500 kilos: $102.695,39 Antes de sacar turno, conviene comprobar qué tarifa corresponde al rodado y revisar si el titular reúne las condiciones para acceder a una exención. La normativa contempla situaciones específicas para ciertos grupos y vehículos, pero no alcanza con pertenecer a una categoría. También deben cumplirse los requisitos establecidos para cada caso. El turno se gestiona desde la página oficial de la VTV bonaerense. Ahí se debe ingresar la patente, completar los datos del vehículo y del titular, elegir la localidad y seleccionar la planta, el día y el horario disponibles. Una vez confirmada la reserva, el conductor debe presentarse con la documentación requerida. El aumento corresponde exclusivamente a la provincia de Buenos Aires. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene su propio esquema de tarifas y requisitos, por lo que los importes bonaerenses no deben tomarse como referencia para calcular el costo del trámite en CABA.