Los conductores bonaerenses pueden ahorrar en este trámite obligatorio gracias a un beneficio que muchos desconocen.

Algunos automovilistas pueden acceder a una rebaja importante al momento de realizar la VTV.

Entre los gastos que deben afrontar los automovilistas para mantener sus vehículos en regla se encuentra la Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) . En la provincia de Buenos Aires, existen distintos beneficios que permiten reducir el costo de este trámite obligatorio y que muchos conductores desconocen.

Uno de ellos tiene en cuenta la antigüedad del auto y permite acceder a un descuento del 50% sin importar los ingresos de su propietario.

Los vehículos con 20 años o más de antigüedad pueden acceder a una bonificación del 50% sobre la tarifa correspondiente a su categoría . De esta manera, durante 2026, el beneficio alcanza a los automotores patentados en 2006 o en años anteriores, siempre que hayan cumplido las dos décadas desde su inscripción inicial.

Los autos con más de veinte años de antigüedad pueden pagar la mitad de la tarifa de la VTV.

La medida permite reducir los gastos de mantenimiento de quienes tienen autos antiguos, independientemente de la marca o el modelo . Tampoco es necesario que el titular sea jubilado o reúna determinadas condiciones económicas para pagar la mitad del trámite.

Estos automóviles deben cumplir con la inspección obligatoria y pasar por los mismos controles de seguridad que el resto. Durante la revisión se comprueba el funcionamiento de los frenos, las luces, la dirección y el estado de los neumáticos, entre otros componentes.

Requisitos clave: radicación en PBA y vigencia del beneficio al sacar turno

Para acceder al descuento, el vehículo debe estar radicado en la provincia de Buenos Aires. Al cargar los datos del auto en el portal oficial, es fundamental ingresar correctamente la fecha de su primer patentamiento, ya que el sistema utiliza esa información para calcular su antigüedad y aplicar automáticamente la bonificación.

Antes de confirmar el turno, conviene comprobar que el importe a pagar incluya la reducción correspondiente y revisar la fecha de vencimiento de la inspección anterior. El descuento por antigüedad no puede acumularse con otros beneficios que ofrece la Provincia.

El titular puede elegir la planta verificadora que le resulte más cómoda, junto con el día y horario disponibles. Para realizar el trámite, deberá contar con la documentación del automotor, el DNI y la licencia de conducir vigente.

Para acceder al descuento, el vehículo debe estar radicado en la provincia de Buenos Aires. 0221

Otros conductores que pagan la mitad de la VTV bonaerense

Los jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen el equivalente a dos haberes mínimos jubilatorios también pueden acceder a una reducción del 50%. En este caso, el descuento se otorga una vez al año y para un único vehículo que esté a nombre del beneficiario y tenga la verificación vigente.

Para solicitarlo, es necesario acreditar la titularidad del automotor y presentar tanto el último recibo de haberes como la constancia de vigencia de la inspección. La gestión debe iniciarse desde el portal oficial antes de sacar turno.

Por otra parte, los taxis y remises habilitados por los municipios bonaerenses también pagan la mitad de la tarifa. Lo mismo ocurre con los vehículos destinados al transporte escolar que cuentan con habilitación municipal o provincial.