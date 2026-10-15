Matrícula nacional y título universitario en un solo trámite: quiénes pueden acceder y cómo funciona + Agregar ámbito en









El Ministerio de Salud de la Nación implementó un sistema digital, gratuito y optativo que permite solicitar la matrícula nacional al iniciar el trámite del título universitario. La modalidad está vigente desde junio y alcanza a distintas profesiones, siempre que la institución educativa esté adherida.

Matrícula nacional y título universitario en un solo trámite: quiénes pueden acceder y cómo funciona.

El Ministerio de Salud de la Nación implementó un procedimiento digital, gratuito y optativo que permite solicitar la Matrícula Nacional al mismo tiempo que se inicia el trámite de expedición del título universitario. La modalidad está vigente desde junio y busca agilizar la incorporación de nuevos profesionales al sistema de salud.

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Según informó la cartera sanitaria, la medida fue posible gracias a convenios de colaboración con el Ministerio de Capital Humano y la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina (AFACIMERA). Los acuerdos establecieron mecanismos de intercambio de información para simplificar los trámites administrativos y reducir el tiempo entre el egreso universitario y el inicio del ejercicio profesional.

La iniciativa forma parte de un proceso de modernización que también contempla la matrícula digital sin vencimiento y el reconocimiento de la Matrícula Nacional como requisito suficiente para ejercer en hospitales e instituciones nacionales.

El Ministerio de Salud de la Nación implementó un sistema digital, gratuito y optativo que permite solicitar la matrícula nacional al iniciar el trámite del título universitario. Cómo funciona el trámite unificado de matrícula y título universitario La nueva modalidad permite a los egresados solicitar la matrícula al iniciar el trámite de expedición del título de grado ante su institución educativa. A partir de ese momento, se articulan los procedimientos administrativos y tecnológicos entre las universidades, la Secretaría de Educación y el Ministerio de Salud para validar la información y completar la registración profesional.

El sistema es optativo y coexistirá con el procedimiento habitual a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Los egresados de universidades que adhieran a la modalidad podrán elegir entre ambos mecanismos. En cambio, quienes ya tengan su título universitario o estudien en instituciones que no estén adheridas deberán continuar con el trámite vigente.

La implementación no elimina los requisitos establecidos por la normativa ni implica el otorgamiento automático de la matrícula. El Ministerio de Salud mantiene la responsabilidad de verificar la documentación presentada y conceder la habilitación profesional. Qué profesionales pueden acceder al trámite unificado La modalidad alcanza a médicos, odontólogos, licenciados en Enfermería, Fonoaudiología, Kinesiología, Nutrición, Obstetricia y Psicología, entre otras profesiones. También incluye a musicoterapeutas, obstétricos, ópticos técnicos, podólogos, terapistas ocupacionales y profesionales de análisis clínicos. Además, pueden solicitarla técnicos en Hematología, Hemoterapia, Ortesis y Prótesis, Prótesis Dentales, Industria de los Alimentos, Esterilización, Anestesia, Laboratorio, Radiología y Prácticas Cardiológicas. El procedimiento busca evitar gestiones duplicadas y reducir los tiempos administrativos entre la finalización de los estudios universitarios y el inicio del ejercicio profesional.

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